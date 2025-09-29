Сегодня 29 сентября: какой день в истории

29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра. В этот день 1399-м отречение от престола Англии под принуждением подписал король Ричард II. В 1922-м заманили в ловушку и арестовали атаманов Холодного Яра. В 1938-м в Харькове вынесли смертный приговор бандуристу Игнату Хоткевичу. В 2023-м из Синьковки в Харьковской области эвакуировали пять последних местных жителей. Также 29 сентября в разные годы родились драматург Иван Карпенко-Карый и историк, глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский.

Праздники и памятные даты 29 сентября

29 сентября в Украине и во всем мире под эгидой ООН проходит День памяти трагедии Бабьего Яра.

Сегодня – День города Мариуполь.

В мире – Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

Также отмечают: Всемирный день сердца, День отоларинголога.

<br />

29 сентября в истории

29 сентября 1399 года отречение от престола Англии под принуждением подписал король Ричард II. На этом прервалась старшая ветвь наследования Плантагенетов. Корону завоевал Генрих Болингброк – первый из представителей дома Ланкастеров на престоле. Историю этих королей запечатлел в пьесе «Ричард II» Уильям Шекспир. Это произведение легло в основу популярного британского сериала «Пустая корона».

Ричард II унаследовал корону Англии от своего деда Эдуарда ІІІ – тот вошел в историю из-за того, что начал Столетнюю войну с Францией. Отец Ричарда II Эдуард Черный Принц — старший из сыновей Эдуарда III — был известным рыцарем и уважаемым полководцем времен Столетней войны. Большую часть своей жизни он провел в военных походах, чаще находясь на европейском континенте, чем на родном английском острове.

Во время Испанской военной кампании 1365 – 1367 годов принц Эдуард, которому в то время было 35 лет, подхватил тяжелую болезнь. От нее он так и не избавился до конца жизни. Хотя современники предполагали, что принца отравили, у историков более «банальные» версии – от осложнений малярии или острой дизентерии до бруцеллеза. Наследник престола сознавал: вряд ли проживет долго. Ситуация стала еще более критичной, когда в 1370 году в пятилетнем возрасте умер старший из сыновей Эдуарда Черного Принца Эдуард Ангулемский. Младшему, Ричарду, в то время было всего три года. В 1371-м первый наследник престола вернулся в Англию, его болезнь прогрессировала и окончательно обострилась весной 1376-го. 8 июня 1376 года Эдуард Черный Принц умер, написав в своем завещании просьбу к отцу-королю – защитить Ричарда. Мальчику в то время было девять лет.

Долго заниматься внуком королю Эдуарду III не пришлось – он и сам умер от инсульта через год после старшего сына, 21 июня 1377-го. Поэтому в 10 лет Ричард II взошел на престол.

При этом рядом с юным племянником оставалось немало взрослых и влиятельных дядей — сыновей Эдуарда III. В общей сложности их у старого короля родилось семеро. Второй и шестой по возрасту умерли детьми. Первый, старший (Эдуард Черный Принц) и третий по возрасту (герцог Кларенс) не пережили отца. Прямых наследников по мужской линии у герцога Кларенса не осталось. Поэтому влияние на дальнейшую историю Англии оказали четвертый, пятый и седьмой сыновья Эдуарда ІІІ. Это были – Джон Гонт, первый герцог Ланкастерский (когда Ричард II взошел на престол, этот его дядя стал первым наследником). Эдмунд Лэнгли – первый герцог Йоркский. И самый молодой, седьмой сын, – Томас Вудсток, герцог Глостер.

Гонт и Вудсток активно боролись за влияние на регентские советы, фактически правившие Англией, пока Ричард II был несовершеннолетним. Однако постепенно контроль над королевскими делами перехватывали люди из окружения Ричарда II – его самые близкие друзья и советники. Дядей короля отодвигали от трона, чувствуя с их стороны конкуренцию. Ричард, очевидно, с детства попал под влияние небольшого круга ближайших друзей, причем далеко не самых родовитых в Англии. Он продвигал своих фаворитов, давал им высокие титулы, не соответствующие происхождению. И это вызвало недовольство — как среди английских лордов, так и в Палате общин парламента. Устойчивость положения короля также подрывало отсутствие наследников. В 1382-м Ричард женился на дочери императора Священной Римской империи Карла IV Анне Богемской. Они прожили 12 лет, королева так и не родила и скончалась от чумы в 1394 году. А в 1396-м ради мира с Францией, которого Ричард добивался все время своего царствования, 29-летний король обручился с шестилетней дочерью французского короля Карла VI Изабеллой Валуа. Возраст невесты, естественно, не предполагал, что у Ричарда в ближайшее время появятся дети (на самом деле их не появилось вовсе, король умер раньше, чем его жена достигла зрелости, а их отношения всегда оставались платоническими).

Отсутствие наследников, ориентация в государственной политике только на нескольких приближенных друзей и предоставление им чрезвычайных преференций, желание мириться с Францией и военные неудачи в Шотландии – все очевидно играло против Ричарда. Недовольство среди самых могущественных людей Англии росло. Долгое время лидером этой «фронды» был старший из дядьев короля Джон Гонт, однако он не пошел на прямой конфликт с племянником и даже покинул Англию, чтобы добиваться кастильского престола. В его отсутствие «антикороловскую партию» возглавил младший дядя — Томас Вудсток, герцог Глостер, к нему присоединился Ричард Фицалан, граф Арундел — адмирал и главнокомандующий английским флотом.

Первый значительный политический кризис начался в 1386 году. Парламент «взбунтовался» после того как на заседании в Вестминстере лорд-канцлер и ближайший друг Ричарда Майкл де ла Поль запросил внушительную сумму для обеспечения обороноспособности Англии. Чтобы добыть такие деньги, необходимо было поднять налоги, а в стране и без того только недавно завершилась волна крестьянских восстаний. Парламентарии потребовали отставки де ла Поля, и Ричард со временем на нее согласился — в том числе под давлением дяди Томаса Вудстока. Однако следом состоялась сессия, которая вошла в историю как «Замечательный парламент». Там назначили «Большой постоянный совет», который в течение 12 месяцев должен был реформировать систему управления в стране, победив королевский фаворитизм, а также — взять на себя контроль за государственными финансами. Тут король не выдержал — он добился решения от нескольких судей, в том числе — верховного судьи — о том, что вмешательство парламента в полномочия монарха незаконны, а тех, кто это совершил, можно приравнять к изменникам. Судьи подписали соответствующую декларацию. Однако выдающиеся лорды королевства – Глостер, Арундел и Томас де Бошан, граф Уорик, подали апелляцию, обвинив в государственной измене уже почти всех ближайших друзей Ричарда. К этой группе недовольных, известной как лорды-апеллянты, со временем примкнули сын Джона Гонта Генрих Болингброк и Томас Моубрей, граф Ноттингем.

Попытка вооруженного противодействия апеллянтам со стороны Ричарда провалилась, и он вынужден был выполнить требования оппонентов – одного из своих ближайших советников казнил, а другим дал покинуть страну и заочно приговорил к смертной казни. После этого в Англии почти на десятилетие установилась относительная стабильность. Джон Гонт вернулся и помирился с племянником. Король все больше перебирал на себя управление и якобы нашел общий язык с лордами-апеллянтами. Но, как выяснилось позже, ничего на самом деле не забыл.

В конце 1390-х начался период, называемый историками «тиранией Ричарда II».

«Король арестовал Глостера, Арундела и Уорика в июле 1397 года. Время этих арестов и мотивация Ричарда не совсем ясны. Хотя одна летопись предполагала, что против короля планировали заговор, нет никаких доказательств того, что это было так. Более вероятно, что Ричард просто почувствовал себя достаточно сильным, чтобы безопасно отомстить этим троим мужчинам за их роль в событиях 1386-1388 годов и устранить их как угрозу своей власти», — пишет анголоязычная Википедия.

Арундела судили и казнили. Глостер умер в ожидании суда (как считают, его убили по приказу Ричарда II). Уорика приговорили к смертной казни, но заменили приговор пожизненным заключением. Также на пожизненное заключение осудили брата Арундела – архиепископа Кентерберийского. По всей стране развернулись преследования сторонников лордов-апеллянтов. Однако двух бывших противников короля — Генриха Болингброка и Томаса Моубрея — в течение некоторого времени не трогали. На нервной почве между этими двумя возник конфликт. Парламентский комитет решил, что дело следует решить битвой. Но король Ричард изменил это решение. Он воспользовался ситуацией, чтобы одновременно отомстить апеллянтам и избавиться от них: изгнал Моубрея из Англии пожизненно, а своего кузена Болингброка на 10 лет.

После этого Ричард II созвал парламент и добился отмены всех наложенных на себя ранее ограничений. Он добился абсолютной власти. В 1399-м умер старший из дядьев короля, отец Генриха Болингброка Джон Гонт. У Ричарда II до сих пор не было детей. Первым наследником престола становился Генрих Болингброк. Но вместо того, чтобы вернуть его в Англию, Ричард II лишь продлил изгнание кузена, сделав пожизненным, да еще и конфисковал все имущество Ланкастеров. Генрих Болингброк в это время находился в Париже – поскольку Ричард II придерживался миролюбивой политики в отношении Франции, там помогали «приглядывать» за изгнанником.

Ситуация коренным образом изменилась, когда фактическая власть во Франции перешла к брату безумного короля Карла VI – Людовику Орлеанскому. Тот совсем не был настроен помогать английскому коллеге, и отправил Генриха Болингброка домой. Мятежный принц высадился в Йоркшире с небольшой группой сторонников, изначально заявляя лишь, что хочет вернуть наследство отца, незаконно конфискованное королем. К Болингброку сразу начали присоединяться другие представители английской знати, недовольные тиранией Ричарда II. В конце концов его поддержал и дядя Эдмунд – единственный живой к этому моменту сын Эдуарда III, герцог Йоркский. Король Ричард II в этот момент спешно возвращался в Англию из похода в Ирландию. Он высадился в Уэльсе, но дать отпор своему кузену не смог. 19 августа Ричард сдался Болингброку и пообещал отречься от престола, если ему сохранят жизнь. Короля конвоировали в Лондон, где заключили в Тауэре. Там 29 сентября 1399 года Ричард II подписал отречение. 1 октября 1399 года во время заседания парламента Ричарда II официально свергли с престола. А уже 13 октября короновали Генриха Болингброка – Генриха IV, первого короля Англии из дома Ланкастеров. Что касается дальнейшей судьбы свергнутого короля, то выменять корону на жизнь ему не удалось. Основная версия относительно его дальнейшей судьбы – он умер от голода в плену около 14 февраля 1400 года, но существует еще ряд предположений и о причинах смерти, и о дате.

29 сентября 1845 года на Кропивниччине родился будущий выдающийся украинский драматург Иван Карпенко-Карый (Иван Карпович Тобилевич). Подробнее.

29 сентября 1866 года родился Михаил Грушевский – будущий глава Центральной Рады Украинской Народной Республики, историк, политик и автор наиболее полной истории Украины – многотомной «Истории Украины-Руси». Подробнее.

29 сентября 1922 года большевистские агенты арестовали большинство атаманов Холодноярской Республики, устроив для них ловушку – фейковый «съезд» в Звенигородке Черкасской области. Подробнее.

29 сентября 1938 года особая тройка УНКВД по Харьковской области приговорила к расстрелу за участие в контрреволюционной организации и шпионаже в пользу Германии украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича. Его расстреляли 8 октября 1938 года.

29 сентября 1941 года в Бабьем Яру в Киеве нацисты расстреляли около 22 тысяч евреев. Это был первый из двух дней самых массовых расстрелов. Подробнее.

<br />

29 сентября 2023 года из Синьковки под Купянском вывезли последних гражданских. Подробнее.

Церковный праздник 29 сентября

29 сентября чтят память преподобного Кириака, отшельника. Подробнее.

Народные приметы

Чем теплее и суше этот день, тем позже наступит зима.

Если листья пожелтели, но не опадают, то осень будет затяжной.

Если 29 сентября пошел дождь, то октябрь будет дождливым.

Что нельзя делать 29 сентября

Нельзя стричь ногти и волосы.

Нельзя париться в бане.

Нельзя надевать грязную или сильно изношенную одежду.

День не подходит для начала новых дел, устройства на работу, переезда или далекой поездки.

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы — высокий риск пораниться.