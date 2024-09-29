Сегодня 29 сентября: какой день в истории

29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра. В этот день год назад из Синьковки в Харьковской области эвакуировали пять последних местных жителей. В 1938-м в Харькове вынесли смертный приговор бандуристу Игнату Хоткевичу. В 1922-м заманили в ловушку и арестовали атаманов Холодного Яра. Также 29 сентября в разные годы родились драматург Иван Карпенко-Карый и историк, глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский.

Праздники и памятные даты 29 сентября

29 сентября в Украине и во всем мире под эгидой ООН проходит День памяти трагедии Бабьего Яра.

Также в Украине: день городов Кременчуг, Мариуполь и Мелитополь.

В мире: Всемирный день здоровья сетчатки, Международный день глухих и Всемирный день рек (все три отмечают в последнее воскресенье сентября); День отоларинголога; Всемирный день сердца; Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

29 сентября в истории

29 сентября 1845 года на Кропивниччине родился будущий выдающийся украинский драматург Иван Карпенко-Карый (Иван Карпович Тобилевич). Подробнее.

29 сентября 1866 года родился Михаил Грушевский – будущий глава Центральной Рады Украинской Народной Республики, историк, политик и автор наиболее полной истории Украины – многотомной «Истории Украины-Руси». Подробнее.

29 сентября 1922 года большевистские агенты арестовали большинство атаманов Холодноярской Республики, устроив для них ловушку – фейковый «съезд» в Звенигородке Черкасской области. Подробнее.

29 сентября 1938 года особая тройка УНКВД по Харьковской области приговорила к расстрелу за участие в контрреволюционной организации и шпионаже в пользу Германии украинского писателя и бандуриста Гната Хоткевича. Его расстреляли 8 октября 1938 года.

29 сентября 1941 года в Бабьем Яру в Киеве нацисты расстреляли около 22 тысяч евреев. Это был первый из двух дней самых массовых расстрелов. Подробнее.

29 сентября 2023 года из Синьковки под Купянском вывезли последних гражданских. Это были пять человек, которые оставались в селе прямо на линии фронта. На тот момент Синьковка уже была известна по всей Украине как место, которое россиянам не удается преодолеть, несмотря на постоянные усилия и бои. По данным карты DeepState, на максимальном расстоянии от оккупантов Синьковка была по состоянию на 21 ноября 2022 года.

Село освободили в результате Харьковского контрнаступления ВСУ, однако далеко за него фронт не отодвинули. Уже 23 ноября враг отбил соседний Лиман Первый. Дальше в течение нескольких месяцев радикальных изменений линии фронта не было, и в сводках Генштаба Синьковка фигурировала лишь в перечне других населенных пунктов, подвергающихся регулярным обстрелам. Однако уже в начале 2023-го Генштаб начал сообщать о попытках врага наступать в сторону Синьковки. В мае 2023-го россияне на севере дошли до Оскола, захватив село Масютовка. И с этого момента упорно пытались прорваться в Синьковку, уничтожая населенный пункт бесконечными обстрелами.

В конце августа 2024 года россияне даже попытались заявить о захвате села, воткнув свой флаг в развалины.

«Россиянам дали срочный приказ – показать успехи на всех участках фронта. Поэтому в село пробилась группа противника, которую банально «провтыкали». Они вывесили флаг и сняли видео этого процесса. Попробует ли враг закрепиться – покажет время», – прокомментировали тогда аналитики проекта «DeepState».

Ориентируясь на кадры с геолокацией, захват Синьковки в начале сентября подтвердил Институт изучения войны. Однако, по данным DeepState, и через год после эвакуации последних жителей это село до сих пор не находится под контролем захватчиков.

Церковный праздник 29 сентября

29 сентября чтят память преподобного Кириака, отшельника. С детства Кириак был чтецом в церкви в Коринфе. Когда ему еще не было 18 лет, юноша, глубоко тронутый словами Евангелия, тайно пошел на пристань и сел на корабль в Иерусалим. Он посетил святые места, а затем прибыл в пустынную Лавру преподобного Евфимия Великого. Тот постриг юношу в монахи и отправил к преподобному в обитель святого Феоктиста. С Герасимом Кириак удалился в пустыню, где пробыл до смерти наставника, а в 27 лет вернулся в Лавру преподобного Евфимия, но тот уже тоже умер. Кириак выпросил себе обособленную келью, где провел 10 лет в безмолвии. В 37 лет его рукоположили в дьяконы. А потом пошел в Сукийский монастырь преподобного Харитона, где работал на общих послушаниях, а со временем стал пресвитером. В этой обители Кириак провел 30 лет. Когда ему исполнилось 70, ушел в пустыню, он переходил из пустыни в пустыню с целью уединиться. При этом к нему постоянно приходили люди – за советом и исцелением. Так провел более 15 лет, а затем к нему пришли братия из Сукийского монастыря, прося о помощи во время голода и губительных болезней. Они умоляли святого Кириака возвратиться в обитель, и он поселился в пещере, где раньше трудился преподобный Харитон. Участвовал в борьбе с ересью оригенитов. На 99-м году жизнь снова ушел в пустыню и там жил со своим учеником Иоанном. В пустыне преподобному Кириаку служил огромный лев, который охранял его от разбойников, но не трогал приходивших братьев и ел из рук преподобного. За два года до смерти преподобный Кириак вернулся в монастырь и снова поселился в пещере преподобного Харитона. Умер мирно в возрасте 109 лет.

Народные приметы

Чем теплее и суше этот день, тем позже наступит зима.

Если листья пожелтели, но не опадают, то осень будет затяжной.

Если 29 сентября пошел дождь, то октябрь будет дождливым.

Что нельзя делать 29 сентября

Нельзя стричь ногти и волосы.

Нельзя париться в бане.

Нельзя надевать грязную или сильно изношенную одежду.

День не подходит для начала новых дел, устройства на работу, переезда или далекой поездки.

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы — высокий риск пораниться.