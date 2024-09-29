Сьогодні 29 вересня: який день в історії

29 вересня – День пам’яті трагедії Бабиного Яру. Цього дня рік тому з Синьківки на Харківщині евакуювали п’ять останніх місцевих мешканців. У 1938-му в Харкові винесли смертний вирок бандуристу Гнату Хоткевичу. У 1922-му заманили в пастку та заарештували отаманів Холодного Яру. Також 29 вересня в різні роки народилися драматург Іван Карпенко-Карий та історик, голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський.

Свята та пам’ятні дати 29 вересня

29 вересня в Україні та в усьому світі під егідою ООН проходить День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

Також в Україні: день міст Кременчук, Маріуполь і Мелітополь.

У світі: Всесвітній день здоров’я сітківки, Міжнародний день глухих та Всесвітній день річок (усі три відзначають в останню неділю вересня); День отоларинголога; Всесвітній день серця; Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи.

29 вересня в історії

29 вересня 1845 року на Кропивниччині народився майбутній видатний український драматург Іван Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич). Докладніше.

29 вересня 1866 року народився Михайло Грушевський – майбутній голова Центральної Ради Української Народної Республіки, історик, політик та автор найповнішої історії України – багатотомної “Історії України-Руси”. Докладніше.

29 вересня 1922 року більшовицькі агенти заарештували більшість отаманів Холодноярської Республіки, влаштувавши для них пастку – фейковий “з’їзд” у Звенигородці Черкаської області. Докладніше.

29 вересня 1938 року особлива трійка УНКВС по Харківській області засудила до розстрілу за участь у контрреволюційній організації та шпигунстві на користь Німеччини українського письменника та бандуриста Гната Хоткевича. Його розстріляли 8 жовтня 1938 року.

29 вересня 1941 року у Бабиному Яру у Києві нацисти розстріляли близько 22 тисяч євреїв. Це був перший із двох днів наймасовіших розстрілів. Докладніше.

29 вересня 2023 року зі Синьківки під Куп’янськом вивезли останніх цивільних. Це були п’ятеро людей, які залишалися в селі просто на лінії фронту. На той момент Синьківка вже була відома по всій Україні як місце, яке росіянам не вдається подолати, попри постійні зусилля та бої. За даними карти DeepState, на максимальній відстані від окупантів Синьківка була станом на 21 листопада 2022 року.

Село звільнили під час Харківського контрнаступу ЗСУ, проте далеко за нього фронт не відсунули. Уже 23 листопада ворог відбив сусідній Лиман Перший. Далі протягом кількох місяців радикальних змін лінії фронту не було, й у зведеннях Генштабу Синьківка фігурувала лише в переліку інших населених пунктів, які зазнавали регулярних обстрілів. Проте вже на початку 2023-го Генштаб почав повідомляти про спроби ворога наступати в бік Синьківки. У травні 2023 року росіяни на півночі дійшли до Осколу, захопивши село Масютівка. І з цього моменту наполегливо намагалися прорватися до Синьківки, знищуючи населений пункт нескінченними обстрілами.

Наприкінці серпня 2024 року росіяни навіть спробували заявити про захоплення села, встромивши свій прапор у руїни.

“Росіянам дали терміновий наказ — показати успіхи на всіх ділянках фронту. Тому в село пробилася група противника, яку банально провтикали. Вони вивісили прапор і зняли відео даного процесу. Чи спробує ворог закріпитися — покаже час”, – прокоментували тоді аналітики проєкту “DeepState”.

Орієнтуючись на кадри з геолокацією, захоплення Синьківки на початку вересня підтвердив Інститут вивчення війни. Однак, за даними DeepState, і через рік після евакуації останніх мешканців це село досі не перебуває під контролем загарбників.

Церковне свято 29 вересня

29 вересня вшановують пам’ять преподобного Киріака, пустельника. З дитинства Киріак був читцем у церкві в Коринфі. Коли йому ще не було 18 років, юнак, глибоко зворушений словами Євангелія, таємно пішов на пристань і сів на корабель до Єрусалиму. Він відвідав святі місця, а потім прибув до пустельної Лаври преподобного Євфимія Великого. Той постриг юнака в ченці та відправив до преподобного в обитель святого Феоктиста. Із Герасимом Киріак пішов у пустелю, де пробув до смерті наставника, а у 27 років повернувся до Лаври преподобного Євфимія, але той уже теж помер. Тож Киріак випросив собі відокремлену келію, де провів 10 років у безмовності. У 37 років його висвятили в диякони. А згодом пішов до Сукійського монастиря преподобного Харитона, де працював на спільних послухах, а з часом став пресвітером. У цій обителі Киріак провів 30 років. Коли йому виповнилося 70, пішов у пустелю, він переходив із пустелі до пустелі з метою усамітнитися. При цьому до нього постійно приходили люди – за порадою та зціленням. Так провів понад 15 років, а потім до нього прийшли братія з Сукійського монастиря, просячи по допомогу під час голоду та згубних хвороб. Вони благали святого Киріака повернутися в обитель, і він оселився в печері, де раніше трудився преподобний Харитон. Брав участь у боротьбі з єрессю оригенітів. На 99-му році життя знову пішов у пустелю Сусаким і там жив зі своїм учнем Іоанном. У пустелі преподобному Киріаку служив величезний лев, який охороняв його від розбійників, але не чіпав братів, що приходили, і їв з рук преподобного. За два роки до смерті преподобний Киріак повернувся до монастиря і знову оселився в печері преподобного Харитона. Помер мирно у віці 109 років.

Народні прикмети

Чим тепліший і сухіший цей день, тим пізніше настане зима.

Якщо листя пожовкло, але не опадає, то осінь буде затяжною.

Якщо 29 вересня пішов дощ, то жовтень буде дощовим.

Що не можна робити 29 вересня

Не можна стригти нігті та волосся.

Не можна паритися в лазні.

Не можна надягати брудний або сильно зношений одяг.

День не підходить для початку нових справ, влаштування на роботу, переїзду або далекої поїздки.

Не можна брати в гострі та ріжучі предмети – високий ризик отримати поранення.