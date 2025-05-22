Сегодня 22 мая: какой праздник и день в истории
22 мая 2010 года биткоинами впервые рассчитались за товар – это были две пиццы ценой в 10 тысяч биткоинов (сегодня – более 1 млрд долларов). В 2009-м СБУ возбудила уголовное дело по факту Голодомора в Украине. В 1979-м похоронили автора хита «Червона рута» Владимира Ивасюка. В 1960-м произошло землетрясение в Чили, которое считается самым сильным в XX веке. В 1942-м Мексика вступила во Вторую мировую войну. В 1939-м Гитлер и Муссолини подписали «Стальной пакт». В 1906-м братья Райт получили патент на самолет. В 1879-м родился Симон Петлюра.
Праздники и памятные даты 22 мая
22 мая в мире – Всемирный день городских фермеров и Международный день биологического разнообразия.
Также сегодня: Всемирный день преэклампсии, Всемирный день готов, День Шерлока Холмса, Международный день «Быть собой», Международный день Шардоне, День Bitcoin-пиццы, Всемирный день коктейля «Палома».
22 мая в истории
22 мая 1879 года родился Симон Петлюра – глава Директории УНР и Главный атаман войск и флота УНР.
22 мая 1906 года братья Райт получили патент на свое изобретение – самолет. Подробнее.
22 мая 1939 года в Берлине Гитлер и Муссолини подписали так называемый «Стальной пакт». Подробнее.
22 мая 1942 года Мексика вступила во Вторую мировую войну на стороне Антигитлеровской коалиции. Подробнее.
22 мая 1960 года произошло землетрясение в Чили, которое считается самым мощным в XX веке. Подробнее.
22 мая 1979 года во Львове на Лычаковском кладбище похоронили украинского композитора Владимира Ивасюка. Подробнее.
22 мая 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине 1932-1933 годов – Голодомора. Подробнее.
22 мая 2010 года состоялась первая в истории реальная транзакция с использованием биткоина. В этот день житель Флориды и криптоэнтузиаст Ласло Хейниц купил две пиццы «Papa John’s», заплатив за них 10 тысяч биткоинов – сейчас эта сумма сделала бы его долларовым миллиардером (ведь 1 BTC стоит более 100 тыс. долларов США). Однако тогда криптовалюта только начинала свой сногсшибательный путь и 10 000 BTC считали равными примерно $41. При этом еще не существовало никакой возможности заплатить за что-либо биткоинами. Хейниц вышел из ситуации следующим образом: 18 мая он опубликовал сообщение на форуме Bitcointalk.org.
В объявлении обещал заплатить 10 тыс. биткоинов за две настолько большие пиццы, чтоб у него что-то осталось и на следующий день. Пиццы можно было сделать самому или заказать, обязательным условием была доставка домой Хейницу. 22 мая на это объявление среагировал 19-летний Джереми Стурдивант. Он купил две пиццы, привез их Хейницу и получил виртуальные деньги.
Это была первая, но не единственная покупка пиццы за биткоины, которую в жизни осуществил Хейниц. Когда курс криптовалюты взлетел «за облака», любителя «криптопиццы» регулярно стали спрашивать в интервью, не сожалеет ли он, что так легко тратил такие суммы. Хейниц уверял, что не жалеет. Это, с одной стороны, был важный эксперимент по превращению «крипты» в реальность, а с другой – тогда биткоины не стоили ему ничего, так что покупать пиццу на «деньги из воздуха» было приятным бонусом. В память о первом расчете за товар биткоинами 22 мая отмечают День Bitcoin-пиццы.
«Этот день стал легендарным, во-первых, потому что это было первое коммерческое использование биткоинов, но еще больше — из-за стоимости биткоина в последующие годы. За две пиццы упомянутый мужчина заплатил целое состояние по сегодняшним ценам», — пишет Investopedia.
Церковный праздник 22 мая
22 мая чтят память мученика Василиска. Подробнее.
Народные приметы
Если утро холодное, то еще в течение 12 дней будут утренние заморозки.
Если гром прогремел днем, то остаток мая будет непогожим, а если ночью, то погода улучшится.
Если в лесу уже появились первые грибы, осень будет грибной.
Что нельзя делать 22 мая
День не подходит для садово-огородных работ.
Нельзя стричь волосы и бороду мужчинам.
Нельзя целый день сидеть дома.
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- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Экономика; Теги: биткоин, история, криптовалюта, свято, церковный праздник;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 мая 2010 года биткоинами впервые рассчитались за товар – это были две пиццы ценой в 10 тысяч биткоинов (сегодня – более 1 млрд долларов)".