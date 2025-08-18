Ранковий обстріл Харкова: з’явилися фото та відео з місця “прильоту”

Удар БпЛА прийшовся по Індустріальному району Харкова.

Під обстріл потрапила п’ятиповерхівка, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворог поцілив чотирма БпЛА типу «Герань-2» в пʼятиповерховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі у квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів“, – повідомив Синєгубов.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них – півторарічна дитина. Її тіло знайшли під завалами. Ще 17 людей зазнали поранень, частину постраждалих госпіталізували.

Ще два БпЛА типу “Герань” впали в землю. “Прильоти” були також в Індустріальному районі.

“Усі профільні служби працюють на місці. За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури

до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинило загибель людей, передбачені частиною 2 статті 438 ККУ”, – сказав керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров.

Також у прокуратурі опублікували відео з коптера, на якому видно масштаби руйнувань.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл БпЛА – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці. На місці “прильоту” почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про трьох загиблих – серед них маленька дитина. Постраждалих – 17.