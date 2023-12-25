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Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины

Общество 15:54   25.12.2023
Оксана Горун
Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины Фото: facebook Сергея Болвинова

Часть коллаборантов сбежали сразу после освобождения территорий Харьковщины, причем далеко не все — в РФ. Фото подозреваемых, которых ищет полиция, опубликовал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

«На этих фото – лица людей, работавших на врага во время оккупации Харьковской области. Это те коллаборанты, которые сбежали сразу после освобождения. Многие из них сейчас скрываются в ЕС. В нашей базе – 150 таких человек. И мы уже сотрудничаем с Европолом по этим сбежавшим от правосудия фанатам рф», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что сейчас у следствия достаточно доказательств работы этих людей на оккупантов. Всем уже заочно сообщили о подозрении, а затем — объявили в розыск.

«По каждому передали информацию в Европол и уже имеем обратную связь. Юридически наша информация – это основание для того, чтобы вернуть каждого «за поребрик», — отметил Болвинов.

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Он также обратился к украинцам, которые находятся за рубежом, чтобы они помогли в поиске беглецов.

«Если знаете, где прячутся эти люди, не молчите», — призвал главный следователь Харьковщины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 15:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть коллаборантов сбежали сразу после освобождения территорий Харьковщины, причем далеко не все — в РФ. Фото подозреваемых, которых ищет полиция, опубликовал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области".