Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины

Часть коллаборантов сбежали сразу после освобождения территорий Харьковщины, причем далеко не все — в РФ. Фото подозреваемых, которых ищет полиция, опубликовал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области.

«На этих фото – лица людей, работавших на врага во время оккупации Харьковской области. Это те коллаборанты, которые сбежали сразу после освобождения. Многие из них сейчас скрываются в ЕС. В нашей базе – 150 таких человек. И мы уже сотрудничаем с Европолом по этим сбежавшим от правосудия фанатам рф», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что сейчас у следствия достаточно доказательств работы этих людей на оккупантов. Всем уже заочно сообщили о подозрении, а затем — объявили в розыск.

«По каждому передали информацию в Европол и уже имеем обратную связь. Юридически наша информация – это основание для того, чтобы вернуть каждого «за поребрик», — отметил Болвинов.

Он также обратился к украинцам, которые находятся за рубежом, чтобы они помогли в поиске беглецов.

«Если знаете, где прячутся эти люди, не молчите», — призвал главный следователь Харьковщины.