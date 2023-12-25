Харьковчанин пытался бежать в РФ: подробности от прокуратуры

Харьковчанин, которого подозревают в оправдании агрессии РФ, решил сбежать от следствия и пробраться в «русский мир», но безуспешно.

Прежде 55-летний мужчина систематически восторгался действиями РФ в запрещенной соцсети, а также «ностальгировал» по СССР и выражал надежды на оккупацию востока Украины «освободителями». Когда же понял, что за это придется отвечать, решил сбежать.

«Поклонник «русского мира» начал скрываться от следствия и пытался бежать в рф. С этой целью он разработал план «побега» через коридор в Запорожской области для эвакуации гражданского населения», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Номер с побегом харьковчанину не удался — его в ноябре разоблачили. Сейчас мужчина — в СИЗО. А обвинительный акт по его делу уже передали в суд.

Судить беглеца-неудачника будут за распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.