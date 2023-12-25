Live
  • Пн 25.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.38

Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури

Суспільство 11:15   25.12.2023
Оксана Горун
Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури

Харків’янин, якого підозрюють у виправданні агресії РФ, вирішив втекти від слідства та пробратися в “русский мир”, але марно.

55-річний чоловік систематично захоплювався діями РФ у забороненій соцмережі, а також “ностальгував” за СРСР і висловлював сподівання на окупацію сходу України “освободителями”. Коли ж зрозумів, що за це доведеться відповідати, вирішив утекти.

“Шанувальник “руського миру” почав переховуватись від слідства та намагався втекти до рф. Для цього він розробив план “побега” через коридор у Запорізькій області для евакуації цивільного населення”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Номер із втечею харків’янину не вдався – його в листопаді викрили. Нині чоловік – у СІЗО. А обвинувальний акт у справі вже передали до суду.

Читайте також: Розповсюджувала фейкові сюжети РФ: затримали харків’янку – СБУ

Судитимуть втікача-невдаху за поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть
Викрав у Харкові аптечки для військових ЗСУ: чоловіка судитимуть
25.12.2023, 12:45
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
24.12.2023, 08:24
На Різдво в Харкові посилили заходи безпеки – Терехов
На Різдво в Харкові посилили заходи безпеки – Терехов
24.12.2023, 20:49
Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині та бив з авіації – Генштаб
24.12.2023, 18:52
На Різдво в Харкові та області сніжитиме: прогноз погоди на 25 грудня
На Різдво в Харкові та області сніжитиме: прогноз погоди на 25 грудня
24.12.2023, 20:00
Безробіття знизилося: 15 тисяч людей працевлаштувалися на Харківщині у 2023-му
Безробіття знизилося: 15 тисяч людей працевлаштувалися на Харківщині у 2023-му
24.12.2023, 21:01

Новини за темою:

11:15
Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури
11:04
В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами
10:10
Вирубав дуби, клени та ясені на Харківщині: чоловікові повідомили про підозру
09:51
Майже 1,5 млрд грн військового збору заплатили на Харківщині
09:07
Хотіла вистрибнути з вікна: у Харкові врятували жінку (відео)

Ви читали новину: «Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 11:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин, якого підозрюють у виправданні агресії РФ, вирішив втекти від слідства та пробратися в “русский мир”, але марно".