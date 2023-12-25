Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури
Харків’янин, якого підозрюють у виправданні агресії РФ, вирішив втекти від слідства та пробратися в “русский мир”, але марно.
55-річний чоловік систематично захоплювався діями РФ у забороненій соцмережі, а також “ностальгував” за СРСР і висловлював сподівання на окупацію сходу України “освободителями”. Коли ж зрозумів, що за це доведеться відповідати, вирішив утекти.
“Шанувальник “руського миру” почав переховуватись від слідства та намагався втекти до рф. Для цього він розробив план “побега” через коридор у Запорізькій області для евакуації цивільного населення”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Номер із втечею харків’янину не вдався – його в листопаді викрили. Нині чоловік – у СІЗО. А обвинувальний акт у справі вже передали до суду.
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Судитимуть втікача-невдаху за поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин, якого підозрюють у виправданні агресії РФ, вирішив втекти від слідства та пробратися в “русский мир”, але марно".