12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер
12 военнослужащих погибли и более 60 ранены в результате российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.
«Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в Сухопутных войсках.
Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь людей в командовании Сухопутных войск создали комиссию и назначили служебное расследование.
«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам», — заверили в Сухопутных войсках.
«Предварительно известно, что это был «Искандер», но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами», — сообщил «Суспільному» спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев.
Читайте также: Защитник Волчанска о россиянах: «Головой в последнее время очень часто думают»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ВСУ, ракетний удар, сухопутные войска;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 14:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 военнослужащих погибли и более 60 ранены в результате российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.".