12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер

12 военнослужащих погибли и более 60 ранены в результате российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

«Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в Сухопутных войсках.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь людей в командовании Сухопутных войск создали комиссию и назначили служебное расследование.

«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам», — заверили в Сухопутных войсках.

«Предварительно известно, что это был «Искандер», но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами», — сообщил «Суспільному» спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев.