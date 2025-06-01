Live
  • Вс 01.06.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер

Происшествия 14:31   01.06.2025
Елена Нагорная
12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер Фото: busk-miskrada.gov.ua

12 военнослужащих погибли и более 60 ранены в результате российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

«Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в Сухопутных войсках.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь людей в командовании Сухопутных войск создали комиссию и назначили служебное расследование.

«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности. Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам», — заверили в Сухопутных войсках.

«Предварительно известно, что это был «Искандер», но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами», — сообщил «Суспільному» спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев.

Читайте также: Защитник Волчанска о россиянах: «Головой в последнее время очень часто думают»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ
Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ
01.06.2025, 12:10
Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов
Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов
01.06.2025, 08:14
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
30.05.2025, 10:51
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW
01.06.2025, 07:31
Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области
Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области
31.05.2025, 20:51
12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер
12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер
01.06.2025, 14:31

Новости по теме:

14:19
В Харькове слышали взрывы: «прилеты» КАБов в пригороде, есть пострадавшие 📷
13:00
В ВСУ нашли «крота», он хотел «залечь на дно» в Харькове – СБУ
11:08
«Ряженые» оккупанты на Харьковщине: зачем россияне надевают форму ВСУ (видео)
21:12
На закупках дров для ВСУ на Харьковщине украли десятки млн и накупили квартир
14:03
Харьковчанам предлагают работу с зарплатой 50 — 100 тыс. грн: подробности

Вы читали новость: «12 военных погибли, 60 — ранены: по учебному подразделению ВСУ ударил Искандер»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 14:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 военнослужащих погибли и более 60 ранены в результате российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.".