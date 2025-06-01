Сегодня 1 июня: какой праздник и день в истории

1 июня в Украине День работников водного хозяйства и День мелиоратора. В 1652-м началась победоносная для войска Богдана Хмельницкого битва с поляками под Батогом. В 1938-м в США «родился» Супермен. В 1943-м немцы сбили пассажирский самолет, в катастрофе погибли 17 человек, в том числе голливудский актер Лесли Говард. В 1958-м Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. В 2001-м произошло убийство королевской семьи в Непале. Также в этот день в разные годы вышли первый альбом Дэвида Боуи и фильм Пола Верховена «Вспомнить все».

Праздники и памятные даты 1 июня

1 июня в Украине — День работников водного хозяйства и День мелиоратора (их отмечают в первое воскресенье июня).

В мире – День защиты детей (в Украине его перенесли на 20 ноября), Всемирный день родителей, Международный день людей, переживших рак (первое воскресенье июня).

Также сегодня: Международный день очистки водоемов, Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля (оба приходятся на первое воскресенье июня); Всемирный день молока, День хождения босиком, День рисования, День решительности, Всемирный день рифа, День подтверждения новогоднего обещания, День ношения платья, Всемирный день нарциссического насилия.

1 июня в истории

1 июня 1652 года началось двухдневное сражение под Батогом между союзным войском запорожцев Богдана Хмельницкого и Крымского Ханства против войск Речи Посполитой под командованием Мартина Калиновского. Подробнее.

1 июня 1938 года в США «родился» Супермен. Подробнее.

1 июня 1943 года немцы сбили гражданский пассажирский самолет «Douglas DC-3» над Бискайским заливом. В этой катастрофе погибли 17 человек: 13 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди погибших был актер Лесли Говард, известный как исполнитель роли Эшли Уилкса в оскароносной экранизации «Унесенных ветром». Подробнее.

1 июня 1958 года Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. В дальнейшем он возглавит Пятую Республику как президент с почти неограниченными полномочиями и будет руководить Францией до 1969 года. Подробнее.

1 июня 1967 года вышел первый альбом Дэвида Боуи, который так и назывался – «David Bowie». Подробнее.

1 июня 1980 года в США начал работу телеканал CNN – первый круглосуточный информационный канал. Подробнее.

1 июня 1990 года на экраны США вышел фильм Пола Верховена «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Подробнее.

1 июня 2001 года произошло массовое убийство членов королевской семьи в Непале. Трагедию считают одним из самых смертоносных инцидентов с участием королевской семьи в современной истории. А больше всего впечатляет тот факт, что виновником смерти родных официально признали первого наследника престола – принца Дипендру.

Так ли это – в Непале существовало и существует множество слухов, сомнений и теорий заговора. Официальная версия такова: Дипендра пришел на традиционный семейный ужин, проходивший в гостевом доме на территории дворца. Он якобы был пьян и опоздал. После непродолжительного общения с родными принц вышел из комнаты, а вернулся уже с винтовкой М-16 и пистолетом-пулеметом. Из огнестрельного оружия он насмерть застрелил девять членов семьи: родителей – короля Бирендру и королеву Айшварию, младшего брата Нираджана (второго наследника престола), сестру Шрути, а также дядю, теток и более отдаленных родственников. Еще пятеро получили ранения. После этого сам Дипендра выстрелил себе в голову. Он умер через три дня после этого, не приходя в сознание. При этом, когда мужчина был в коме, его успели провозгласить королем. А после смерти Дипендры титул получил его дядя – еще один брат покойного короля Бирендры, умудрившегося пропустить семейное собрание.

«Король Бирендра и его сын, кронпринц Дипендра, были очень популярны и глубоко уважаемы среди непальской общественности. Как монарх, Бирендра считался объединяющей фигурой в стране, которая ориентировалась в перекрестных течениях традиций и перемен, в то время как Дипендра, молодой и получивший образование на Западе, часто считался лицом более современной монархии», — пишет об этой семье англоязычная Википедия.

В отличие от популярных покойных родственников – племянника и брата – новый король Непала Гьянендра народной любовью не пользовался. К тому же его не было на злополучном семейном ужине, а его жена и сын были, но выжили. Это тоже дало поводы для сплетен.

Официальное расследование завершили всего через две недели и сообщили народу, что любимый принц Дипендра стал убийцей родных. При этом выдвигали несколько версий относительно причин: от романтической (якобы семья была против женитьбы наследника на его любимой Девяни Рана из Индии) до политической (что принца взбесил переход страны от абсолютной к конституционной монархии). В народе же популярной стали версии, что виновники трагедии – либо новый король Гьянендра, либо его сын, выживший при расстреле. Есть и шпионские теории об участии в убийстве иностранных разведок (индийской или пакистанской). Как бы там ни было, эта кровавая трагедия безвозвратно подорвала авторитет монархии в Непале. Уже семь лет спустя – в 2008-м – здесь провозгласили республику.

Церковный праздник 1 июня

1 июня — день памяти Святых Отцов Первого Вселенского Собора (он выпадает на 7-е воскресенье после Пасхи). В этот день вспоминают и чтят тех, кто принимал участие в Никейском соборе в 325 году. Также сегодня чтят память мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана. Подробнее.

Народные приметы

Если в первый день лета пошел дождь, то июнь наоборот будет засушливым.

Если 1 июня – гроза, то будет хороший урожай орехов и зерна.

Ливень – к пышному цветению цветов.

Град – к богатому урожаю гороха и фасоли.

Что нельзя делать 1 июня

Нельзя злословить и ссориться с родными.

Нельзя тяжело физически работать.

Не стоит выходить на улицу, если там непогода.