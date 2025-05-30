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Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать

Общество 10:51   30.05.2025
Оксана Горун
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский за два дня до традиционной даты, когда празднуют День защиты детей, своим указом сдвинул его на полгода.

Соответствующий указ №355/2025 опубликовали на сайте президента Украины.

«В целях утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и лучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю. Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября», — сказано в указе.

Предыдущее решение президента, которым установили День защиты детей 1 июня, Зеленский отменил.

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Отметим, 1 июня отмечают не только в Украине. Это Международный день защиты детей (International Children’s Day). Его учредили в ноябре 1949-го — такое решение приняла Международная демократическая федерация женщин на сессии в Париже. В дальнейшем инициативу поддержала ООН. При этом есть и вторая дата, на которую ссылается в указе Президент Украины — 20 ноября. Это Всемирный день ребенка (World Children’s Day), который также поддерживает ООН. Этот день выбрали, потому что в 1959-м 20 ноября приняли Декларацию прав ребенка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 10:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский за два дня до традиционной даты, когда празднуют День защиты детей, своим указом сдвинул его на полгода".