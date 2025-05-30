Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Президент Украины Владимир Зеленский за два дня до традиционной даты, когда празднуют День защиты детей, своим указом сдвинул его на полгода.
Соответствующий указ №355/2025 опубликовали на сайте президента Украины.
«В целях утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и лучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю. Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября», — сказано в указе.
Предыдущее решение президента, которым установили День защиты детей 1 июня, Зеленский отменил.
Читайте также: Подсчитали, сколько детей до 18 лет учатся в Харькове и области: статистика
Отметим, 1 июня отмечают не только в Украине. Это Международный день защиты детей (International Children’s Day). Его учредили в ноябре 1949-го — такое решение приняла Международная демократическая федерация женщин на сессии в Париже. В дальнейшем инициативу поддержала ООН. При этом есть и вторая дата, на которую ссылается в указе Президент Украины — 20 ноября. Это Всемирный день ребенка (World Children’s Day), который также поддерживает ООН. Этот день выбрали, потому что в 1959-м 20 ноября приняли Декларацию прав ребенка.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: діти, день защиты детей, дети, Зеленский, президент Украины, указ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский за два дня до традиционной даты, когда празднуют День защиты детей, своим указом сдвинул его на полгода".