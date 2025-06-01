Концерт и поздравления: праздник для детей провели в Харькове (видео, фото)

Праздник для малышей провели к Международному дню защиты детей в Харькове.

Как рассказали МГ «Объектив» в благотворительном фонде «Европейское сердце Украины», мероприятие они организовали совместно с Харьковским дипломатическим клубом и Харьковским областным отделением Национального олимпийского комитета Украины.

«Зал был заполнен. Повсюду раздавался детский смех, а со сцены звучали теплые слова, музыка и поздравления. На празднике царила атмосфера заботы и любви к детям», — отметили организаторы.

Видео: БФ «Европейское сердце Украины»

На мероприятии выступали участники Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, которые поделились своими историями, вдохновляя юных зрителей на большие мечты и достижения. В формате видеопоздравления к детям обратились известные деятели культуры — Геля Зозуля, Любава Гришанина и другие друзья фонда, которые даже на расстоянии смогли подарить детям частичку тепла и поддержки.

Видео: БФ «Европейское сердце Украины»

Праздник сопровождался концертной программой. Ведущими мероприятия стали Ян Харитонов и Алина Никитенко.