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Концерт и поздравления: праздник для детей провели в Харькове (видео, фото)

Общество 21:00   01.06.2025
Елена Нагорная
Концерт и поздравления: праздник для детей провели в Харькове (видео, фото) Фото: БФ «Европейское сердце Украины»

Праздник для малышей провели к Международному дню защиты детей в Харькове.

Как рассказали МГ «Объектив» в благотворительном фонде «Европейское сердце Украины», мероприятие они организовали совместно с Харьковским дипломатическим клубом и Харьковским областным отделением Национального олимпийского комитета Украины.

«Зал был заполнен. Повсюду раздавался детский смех, а со сцены звучали теплые слова, музыка и поздравления. На празднике царила атмосфера заботы и любви к детям», — отметили организаторы.

Видео: БФ «Европейское сердце Украины»

На мероприятии выступали участники Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, которые поделились своими историями, вдохновляя юных зрителей на большие мечты и достижения. В формате видеопоздравления к детям обратились известные деятели культуры — Геля Зозуля, Любава Гришанина и другие друзья фонда, которые даже на расстоянии смогли подарить детям частичку тепла и поддержки.

Видео: БФ «Европейское сердце Украины»

Фото: БФ «Европейское сердце Украины»

Праздник сопровождался концертной программой. Ведущими мероприятия стали Ян Харитонов и Алина Никитенко.

Фото: БФ «Европейское сердце Украины»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Праздник для малышей провели к Международному дню защиты детей в Харькове.".