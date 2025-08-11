Терехов вновь созывает депутатов, прошлая сессия была четыре дня назад

О том, что Харьковский городской голова Игорь Терехов подписал распоряжение о проведении 43-ей внеочередной сессии горсовета, передают в пресс-службе мэрии.

Сессию проведут завтра, 12 августа, в онлайн-режиме. Начало запланировано на 10:00.

Планируется, что депутаты рассмотрят всего два вопроса, а также раздел «Разное».

В повестке указаны следующие вопросы:

1. Об инициировании создания местной ассоциации органов местного самоуправления;

2. О внесении изменений в Городскую целевую программу строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы.