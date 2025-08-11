Терехов знову скликає депутатів, минула сесія була чотири дні тому
Фото: Василь Голосний
Про те, що Харківський міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про проведення 43-ї позачергової сесії міськради, передають у пресслужбі мерії.
Сесію проведуть завтра, 12 серпня, в онлайн-режимі. Початок запланований на 10.00.
Планується, що депутати розглянуть лише два питання, а також розділ “Різне”.
У порядку денному вказані такі питання:
1. Про ініціювання створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування;
2. Про внесення змін до Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021‒2030 роки.
