Терехов знову скликає депутатів, минула сесія була чотири дні тому

Суспільство 11:20   11.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов знову скликає депутатів, минула сесія була чотири дні тому Фото: Василь Голосний

Про те, що Харківський міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про проведення 43-ї позачергової сесії міськради, передають у пресслужбі мерії.

Сесію проведуть завтра, 12 серпня, в онлайн-режимі. Початок запланований на 10.00.

Планується, що депутати розглянуть лише два питання, а також розділ “Різне”.

У порядку денному вказані такі питання:

1. Про ініціювання створення Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування;

2. Про внесення змін до Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021‒2030 роки.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
