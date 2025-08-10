Live
  Нд 10.08.2025
Немає кафе – немає землі: ділянку на вулиці Миру в Харкові забирають через суд

Суспільство 19:30   10.08.2025
Олена Нагорна
Прокуратура звернулася до суду з позовом щодо розірвання договору оренди земельної ділянки площею понад 0,1 га на вулиці Миру в Харкові та її повернення у комунальну власність громади міста.

Ділянку міськрада передала приватному підприємству для будівництва кафетерію з літнім майданчиком та облаштування входу до парку з подальшою експлуатацією об’єкта, інформує Харківська обласна прокуратура.

“Відповідно до умов договору, будівництво мало бути завершено у встановлені строки, а орендар зобов’язувався отримати всі необхідні дозвільні документи, розпочати роботи та ввести об’єкт в експлуатацію. Підприємство не виконало визначені договором зобов’язання… Його бездіяльність фактично блокує можливість використання ділянки на користь громади. Повернення землі у комунальну власність відкриє шлях для реалізації проєктів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури, покращення благоустрою та зміцнення економічного потенціалу Харкова”, – аргументують у відомстві.

Господарський суд Харківської області вже відкрив провадження у справі.

Читайте також: Магазин, СТО і кафе не побудували в Харкові: в орендаря забирають землю

Автор: Олена Нагорна
