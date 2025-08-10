Live
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд

Общество 19:30   10.08.2025
Елена Нагорная
Прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды земельного участка площадью более 0,1 га на улице Мира в Харькове и его возвращении в коммунальную собственность города.

Участок горсовет передал частному предприятию для строительства кафетерия с летней площадкой и обустройства входа в парк с последующей эксплуатацией объекта, информирует Харьковская областная прокуратура.

«В соответствии с условиями договора, строительство должно было быть завершено в установленные сроки, а арендатор обязывался получить все необходимые разрешительные документы, начать работы и ввести объект в эксплуатацию. Предприятие не выполнило определенные договором обязательства… Его бездействие фактически блокирует возможность использования участка в интересах громады. Возвращение земли в коммунальную собственность откроет путь для реализации проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры, улучшение благоустройства и укрепление экономического потенциала Харькова», — аргументируют в ведомстве.

Хозяйственный суд Харьковской области уже открыл производство по делу.

Читайте также: Магазин, СТО и кафе не построили в Харькове: у арендатора забирают землю

