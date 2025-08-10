Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
Прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды земельного участка площадью более 0,1 га на улице Мира в Харькове и его возвращении в коммунальную собственность города.
Участок горсовет передал частному предприятию для строительства кафетерия с летней площадкой и обустройства входа в парк с последующей эксплуатацией объекта, информирует Харьковская областная прокуратура.
«В соответствии с условиями договора, строительство должно было быть завершено в установленные сроки, а арендатор обязывался получить все необходимые разрешительные документы, начать работы и ввести объект в эксплуатацию. Предприятие не выполнило определенные договором обязательства… Его бездействие фактически блокирует возможность использования участка в интересах громады. Возвращение земли в коммунальную собственность откроет путь для реализации проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры, улучшение благоустройства и укрепление экономического потенциала Харькова», — аргументируют в ведомстве.
Хозяйственный суд Харьковской области уже открыл производство по делу.
