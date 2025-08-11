Агентка РФ хотіла, щоб Харків перетворили на «рівне поле» – її судитимуть

Шанувальниця РФ “наводила” удари росіян на підрозділ Харківської міськради, повідомляє обласна прокуратура.

У серпні 2022 року 45-річна безробітна, перебуваючи у Харкові, зафіксувала місце дислокації українських військових. Надалі жінка надіслала цю інформацію до проросійського чату в месенджері Telegram.

У квітні 2024 року жінка допомагала готувати новий удар рф по локації одного зі структурних підрозділів Харківської міськради, де, за її припущенням, нібито перебували військовослужбовці ЗСУ.

Також фігурантка активно підтримувала «русский мир». У своїх публікаціях вона применшувала провину РФ за руйнування цивільної інфраструктури Харкова, стверджувала, що росіяни мають право «декомунізувати» місто до «стану рівного поля». Жінка також публічно сумнівалася, що ракети прилетіли з РФ і натякала на їхнє «українське походження».

Правоохоронці викрили харків’янку за місцем її проживання. Прокури направили до суду обвинувальний акт стосовно 45-річної жінки за фактами поширення інформації про переміщення, рух і розташування ЗСУ, а також виготовлення та поширення матеріалів, де є виправдовування збройної агресії рф проти України.

Жінка чекає на вирок під вартою. Її судитимуть у Новобаварському райсуді Харкова.