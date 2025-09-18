Live
Воїни ЗСУ могли довіритись агенту РФ на Харківщині – СБУ спрацювала вчасно

Суспільство 13:00   18.09.2025
Вікторія Яковенко
Воїни ЗСУ могли довіритись агенту РФ на Харківщині – СБУ спрацювала вчасно Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили на Харківщині російського агента, який, за даними слідства, хотів «втертися» в довіру українських захисників, щоб скоригувати по них ворожі удари.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант – 35-річний різноробочий. Він, зазначили правоохоронці, пішов на співпрацю з російськими спецслужбістами.

«Ворога найбільше цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на одному з найважливіших напрямків східного фронту – Ізюмському. Щоб зібрати розвіддані, агент намагався «втертися» в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту», – з’ясували в СБУ.

Встановлено, що фігурант знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

А затримали фігуранта вже на завершальному етапі спецоперації. У нього вилучили смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готувався відправити куратору, додали в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру у держзраді. Наразі він перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує довічне з конфіскацією майна.

Нагадаємо, масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України, викрили правоохоронці. За даними СБУ, у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському затримали шістьох ймовірних учасників. Правоохоронці встановили, що фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій.

Читайте також: “Телевизор не смотрел”: полонені із труби в Куп’янськ про війну та мотивацію

Автор: Вікторія Яковенко
