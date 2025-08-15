Введут ли в Харькове новые ограничения 23 и 24 августа – Синегубов

В городе не планируют вводить дополнительные меры безопасности на праздники — День Харькова, День Государственного Флага и День Независимости.

Этот вопрос рассмотрели на Совете обороны Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«О ближайших государственных праздниках – дополнительные меры безопасности не вводим, будут действовать старые ограничения. Правоохранители будут работать, как и в предыдущие годы, в усиленном режиме», – отметил Синегубов.

Он призвал харьковчан в эти дни избегать большого скопления людей.

«Помните о мерах безопасности, обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги», — добавил глава ХОВА.

Кроме этого, на Раде приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из села Одноробовка Золочевской громады. Это сделали из-за ситуации безопасности.

«На сегодняшний день там остается две семьи и в общей сложности пять детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место», — отметил Синегубов.

Читайте также: В Харьковской области изменили длительность комендантского часа