Введут ли в Харькове новые ограничения 23 и 24 августа – Синегубов
В городе не планируют вводить дополнительные меры безопасности на праздники — День Харькова, День Государственного Флага и День Независимости.
Этот вопрос рассмотрели на Совете обороны Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«О ближайших государственных праздниках – дополнительные меры безопасности не вводим, будут действовать старые ограничения. Правоохранители будут работать, как и в предыдущие годы, в усиленном режиме», – отметил Синегубов.
Он призвал харьковчан в эти дни избегать большого скопления людей.
«Помните о мерах безопасности, обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги», — добавил глава ХОВА.
Кроме этого, на Раде приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из села Одноробовка Золочевской громады. Это сделали из-за ситуации безопасности.
«На сегодняшний день там остается две семьи и в общей сложности пять детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место», — отметил Синегубов.
Читайте также: В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: день города, день независимости, новости Харькова, Олег Синегубов, свято;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Введут ли в Харькове новые ограничения 23 и 24 августа – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе не планируют вводить дополнительные меры безопасности на праздники — День Харькова, День Государственного Флага и День Независимости.".