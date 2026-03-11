Новини Харкова — головне за 11 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:15
Тривога в Харкові лунала тричі за ніч
Тричі оголошували тривогу в Харкові цієї ночі. Спочатку її дали о 03:14. Українські захисники пізніше попередили: на Харківщину полетіли КАБи.
Незабаром додалися й безпілотники, котрі почали атакувати регіон. Ця тривога тривала до 04:23. Повторну – оголосили о 05.05. Цього разу, пояснили у Повітряних силах ЗСУ, на Харків та Чугуєв полетіли БпЛА.
Загроза для міста зберігалася упродовж 40 хвилин, потім пролунав відбій. О 06:58 дали третю тривогу – з півночі на Харків знову полетіли БпЛА. Станом на 07:15 тривога в Харкові продовжується. Інформації про нові загрози немає.
Читайте також: Сьогодні 11 березня 2026 року: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 11 березня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 07:15;