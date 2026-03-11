Live

Новини Харкова — головне за 11 березня: як минула ніч

Події 07:15   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Тривога в Харкові лунала тричі за ніч

Тричі оголошували тривогу в Харкові цієї ночі. Спочатку її дали о 03:14. Українські захисники пізніше попередили: на Харківщину полетіли КАБи.

Незабаром додалися й безпілотники, котрі почали атакувати регіон. Ця тривога тривала до 04:23. Повторну – оголосили о 05.05. Цього разу, пояснили у Повітряних силах ЗСУ, на Харків та Чугуєв полетіли БпЛА.

Загроза для міста зберігалася упродовж 40 хвилин, потім пролунав відбій. О 06:58 дали третю тривогу – з півночі на Харків знову полетіли БпЛА. Станом на 07:15 тривога в Харкові продовжується. Інформації про нові загрози немає.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 11 березня: як минула ніч
