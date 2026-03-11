Сьогодні 11 березня 2026: яке свято та день в історії

11 березня 843 року імператриця Феодора II відновила шанування ікон у православних церквах Візантійської імперії. У 1811-му у Великій Британії почалося повстання луддитів. У 1941-му президент США Франклін Рузвельт підписав закон про ленд-ліз. У 2004-му стався найбільший теракт в історії Іспанії. У 2006-му в Гаазі помер експрезидент Югославії та Сербії Слободан Мілошевич. У 2011-му сталася аварія на японській АЕС “Фукусіма-1”. У 2020-му ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19. У 2024-му фільм харків’ян “20 днів у Маріуполі” приніс Україні перший Оскар в історії країни.

Свята та пам’ятні дати 11 березня

11 березня – це Європейський день пам’яті жертв тероризму.

У світі – Міжнародний день сантехніка.

У другу середу березня відзначають День сертифікованого дієтолога-нутриціолога.

Також сьогодні: Всесвітній день мусульманської культури, миру, діалогу та кіно та День інструментів.

11 березня в історії

11 березня 843 року імператриця Феодора II відновила шанування ікон у православних церквах Візантійської імперії. На честь цієї події православна церква зараз відзначає Торжество православ’я – свято в першу неділю Великого посту.

Успіху Феодори передував тривалий період іконоборства у Візантійській імперії. Якщо спростити філософські та теологічні дискусії того часу, то проблема мала такий вигляд. Частина простих християн, а також священників і державних діячів вважала, що справжнє поклоніння було призначене лише для Бога. Тож поклонятися іконам – це ідолопоклонство. Цей рух набув особливої ​​сили на початку VIII століття. У цей момент іконоборство очолив особисто візантійський імператор Лев III Ісавр. Спочатку, в 726 році, він наказав прибрати зображення Христа над брамою імператорського палацу в Константинополі. А в 730-му взагалі видав едикт, який заборонив релігійні зображення.

Справу імператора Лева продовжив його син – Костянтин V Копронім. За його правління відбувся так званий “іконоборчий собор”, де понад 300 єпископів засудили шанування ікон. Але згодом через особливості відбору учасників для цього собору церква не визнавала рішень, які там затвердили. Після смерті Костянтина його вдова Ірина у 787 році скликала собор у Нікеї (відомий як Другий Нікейський чи Сьомий Вселенський собор). Його учасники скасували рішення “іконоборчого собору”. Вони визнали, що ікони не слід знищувати, але не слід обожнювати, при цьому потрібно цілувати та шанобливо поклонятися.

Однак у першій половині ІХ століття іконоборство повернулося. Період з 814 по 842 рік називають “Другим візантійським іконоборством”. Його почав знову ж таки імператор, і ще один Лев – Лев V Вірменин. Вважається, що причиною, через яку він прийшов до іконоборства, була низка поразок Візантії у війнах. Лев вирішив, що вся проблема – в тому, що його попередники шанували ікони та цим прогнівили Бога. А далі вже почав схиляти до такого трактування діячів церкви. У 815 році відродження іконоборства офіційно затвердив Синод, що відбувся в соборі Святої Софії. Самому Леву це все не надто допомогло – він загинув внаслідок змови. І на престол зійшов організатор цієї змови Михайло ІІ. Однак цей імператор не відмовився від іконоборства свого попередника. Позиції свого батька дотримувався і наступник Михайла ІІ – імператор Теофіл.

Імператриця Феодора II, з якою ми почали цю розповідь, була дружиною Теофіла. Після його смерті в 842 році вона стала регенткою за свого дворічного сина – імператора Михайла III. Феодора шанувала ікони й тоді, коли це було заборонено в імперії – відомо, що через це в неї виникали конфлікти з чоловіком.

Здобувши владу, вона швидко повернула шанування ікон. Для цього у 843 році скликала Константинопольський собор, під час якого замінили патріарха-іконоборця Івана Граматика прихильником ікон Методієм I. Далі діячі церкви скасували рішення своїх попередників і повернули шанування зображень Бога та святих. Події відбувалися 11 березня 843 року. За ці діяння імператрицю Православна церква визнає святою.

11 березня 1811 року в англійському Ноттінгемі на одній із площ зібралися робітники, які дали обітницю зруйнувати верстати фабрикантів. Докладніше.

11 березня 1941 року президент США Франклін Рузвельт підписав закон про ленд-ліз, який раніше ухвалив Конгрес США. Докладніше.

11 березня 1990 року Верховна Рада Литовської РСР ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

11 березня 2004 року стався найбільший теракт в історії Іспанії. У столиці країни Мадриді терористи підірвали чотири приміські електропоїзди. Докладніше.

11 березня 2011 року через Великий тохокуський землетрус (магнітудою 9 балів) сталася аварія на АЕС Фукусіма-1. Докладніше.

11 березня 2006 року в Гаазі помер експрезидент Югославії та Сербії Слободан Мілошевич. Докладніше.

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19. Це сталося через три місяці після першого спалаху хвороби у китайському місті Ухань. Докладніше.

11 березня 2024 року на церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії фільм харківського режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” приніс Україні першу нагороду “Оскар” в історії. Докладніше.

Церковне свято 11 березня

11 березня вшановують пам’ять святителя Софронія, патріарха Єрусалимського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо дятли активно стукають по деревах, то березень буде теплим.

Якщо випав сніг, то весна буде холодною, а літо – дощовим.

Якщо небо вночі ясне і зоряне – літо буде спекотним і з частими грозами.

Що не можна робити 11 березня

Не можна лаятися із близькими.

Не можна саджати декоративні дерева.

Не можна виганяти з двору птахів, оскільки вони вже починають вити гнізда.