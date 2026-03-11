Сегодня 11 марта 2026: какой праздник и день в истории

11 марта 843 года императрица Феодора II восстановила почитание икон в православных церквях Византийской империи. В 1811-м в Великобритании началось восстание луддитов. В 1941-м президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. В 2004-м произошел самый большой теракт в истории Испании. В 2006-м в Гааге скончался экс-президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич. В 2011-м произошла авария на японской АЭС «Фукусима-1». В 2020-м ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. В 2024-м фильм харьковчан «20 дней в Мариуполе» принес Украине первый Оскар в истории страны.

Праздники и памятные даты 11 марта

11 марта – это Европейский день памяти жертв терроризма.

В мире – Международный день сантехника.

Во вторую среду марта отмечают День сертифицированного диетолога-нутрициолога.

Сегодня также: Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино и День инструментов.

11 марта в истории

11 марта 843 года императрица Феодора II восстановила почитание икон в православных церквях Византийской империи. В честь этого события православная церковь сейчас отмечает Торжество православия – праздник в первое воскресенье Великого поста.

Успеху Феодоры предшествовал длительный период иконоборчества в Византийской империи. Если упростить философские и теологические дискуссии того времени, то проблема выглядела следующим образом. Часть простых христиан, а также священников и государственных деятелей считала, что подлинное поклонение было предназначено только для Бога. Так что поклоняться иконам – это идолопоклонство. Это движение вошло в особую силу в начале VIII века. В этот момент иконоборчество возглавил лично византийский император Лев III Исавр. Первоначально, в 726 году он приказал убрать изображение Христа над вратами императорского дворца в Константинополе. А в 730-м вообще издал эдикт, запретивший религиозные изображения.

Дело императора Льва продолжил его сын – Константин V Копроним. Во времена его правления состоялся так называемый «иконоборческий собор», где более 300 епископов осудили почитание икон. Но со временем из-за особенностей отбора участников для этого собора церковь не признавала решений, которые там утвердили. После смерти Константина его вдова Ирина в 787 году созвала собор в Никее (известный как Второй Никейский или Седьмой Вселенский собор). Его участники отменили решение «иконоборческого собора». Они признали, что иконы не следует уничтожать, но не следует и обожествлять, при этом нужно целовать и уважительно поклоняться.

Однако в первой половине IX века иконоборчество вернулось. Период с 814 по 842 год называют «Вторым византийским иконоборчеством». Его начал опять же император, и еще один Лев – Лев V Армянин. Считается, что причиной, по которой он пришел к иконоборчеству, был ряд поражений Византии в войнах. Лев решил, что вся проблема – в том, что его предшественники почитали иконы и тем прогневили Бога. А дальше уже начал склонять к такой трактовке деятелей церкви. В 815 году возрождение иконоборчества официально утвердил Синод, состоявшийся в соборе Святой Софии. Самому Льву это все не особенно помогло – он погиб в результате заговора. И на престол взошел глава этого заговора Михаил II. Однако этот император не отказался от иконоборчества своего предшественника. Позиции своего отца придерживался и преемник Михаила II – император Теофил.

Императрица Феодора II, с которой мы начали этот рассказ, была женой Теофила. После его смерти в 842 году она стала регентом при своем двухлетнем сыне – императоре Михаиле III. Феодора почитала иконы и тогда, когда это было запрещено в империи – известно, что из-за этого у нее возникали конфликты с мужем.

Получив власть, она быстро вернула почитание икон. Для этого в 843 году созвала Константинопольский собор, во время которого заменили патриарха-иконоборца Ивана Граматика сторонником икон Мефодием I. Далее деятели церкви отменили решения своих предшественников и вернули почитание изображений Бога и святых. События происходили 11 марта 843 года. За эти деяния императрицу Православная церковь признает святой.

11 марта 1811 года в английском Ноттингеме на одной из площадей собрались рабочие, давшие обет разрушить станки фабрикантов. Подробнее.

11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе, который ранее принял Конгресс США. Подробнее.

11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости Литвы.

11 марта 2004 года произошел самый крупный теракт в истории Испании. В столице страны Мадриде террористы взорвали четыре пригородных электропоезда. Подробнее.

11 марта 2011 года из-за Великого тохокусского землетрясения (магнитудой 9 баллов) произошла авария на АЭС Фукусима-1. Подробнее.

11 марта 2006 года в Гааге скончался экс-президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич. Подробнее.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Это произошло через три месяца после первой вспышки болезни в китайском городе Ухань. Подробнее.

11 марта 2024 года на церемонии вручения наград Американской киноакадемии фильм харьковского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» принес Украине первую награду «Оскар» в истории. Подробнее.

Церковный праздник 11 марта

11 марта чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Подробнее.

Народные приметы

Если дятлы активно стучат по деревьям, то март будет теплым.

Если выпал снег, то весна будет холодной, а лето – дождливым.

Если небо ночью ясное и звездное – лето будет жарким и с частыми грозами.

Что нельзя делать 11 марта

Нельзя ругаться с близкими.

Нельзя сажать декоративные деревья.

Нельзя выгонять со двора птиц, так как они уже начинают вить гнезда.