Live

Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині

Події 11:50   28.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині

Ще у серпні поліцейські отримали повідомлення про крадіжку в магазині. Невдовзі правоохоронці встановили, що 15 тисяч гривень виніс 23-річний хлопець, який раніше вже був причетний до таких злочинів. 

Порушник відтиснув пластикові двері та проник до приміщення магазину та забрав з каси гроші в сумі понад 15 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину”, – зазначили правоохоронці.

Також йому вже обрали запобіжний захід – підозрюваного відправили до СІЗО з правом внесення застави. Тепер хлопцеві загрожує вісім років ув’язнення.

Читайте також: НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака – що відомо

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Землі в лісі на Харківщині забрали у приватника через суд: подробиці
Землі в лісі на Харківщині забрали у приватника через суд: подробиці
28.11.2025, 12:46
НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака – що відомо
НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака – що відомо
28.11.2025, 09:58
Як копи рятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп’янщині 📹
Як копи рятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп’янщині 📹
28.11.2025, 09:40
Постраждав хлопчик, зруйновані будинки: Синєгубов про обстріли регіону
Постраждав хлопчик, зруйновані будинки: Синєгубов про обстріли регіону
28.11.2025, 08:38
Новини Харкова – головне за 28 листопада: обшуки у Эрмака, чий Вовчанськ
Новини Харкова – головне за 28 листопада: обшуки у Эрмака, чий Вовчанськ
28.11.2025, 11:50
На Харківщині – зміни в русі приміських поїздів
На Харківщині – зміни в русі приміських поїздів
28.11.2025, 10:50

Новини за темою:

06.11.2025
Серійного злодія викрили на Харківщині, йому «світить» до 8 років
06.11.2025
Побили чоловіка до втрати свідомості й пограбували: суд виніс вирок нападникам
04.11.2025
Мешканець Донецької області обікрав пенсіонерку, хлопця затримали
25.10.2025
Викрав авто зі стоянки і розсікав п’яним по Харкову: зухвалого водія зловили
24.10.2025
Судитимуть робітницю моргу: її звинувачують у крадіжці речей у загиблих воїнів


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 11:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще у серпні поліцейські отримали повідомлення про крадіжку в магазині. ".