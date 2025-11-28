Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині

Ще у серпні поліцейські отримали повідомлення про крадіжку в магазині. Невдовзі правоохоронці встановили, що 15 тисяч гривень виніс 23-річний хлопець, який раніше вже був причетний до таких злочинів.

“Порушник відтиснув пластикові двері та проник до приміщення магазину та забрав з каси гроші в сумі понад 15 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину”, – зазначили правоохоронці.

Також йому вже обрали запобіжний захід – підозрюваного відправили до СІЗО з правом внесення застави. Тепер хлопцеві загрожує вісім років ув’язнення.