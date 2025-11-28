Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині
Ще у серпні поліцейські отримали повідомлення про крадіжку в магазині. Невдовзі правоохоронці встановили, що 15 тисяч гривень виніс 23-річний хлопець, який раніше вже був причетний до таких злочинів.
“Порушник відтиснув пластикові двері та проник до приміщення магазину та забрав з каси гроші в сумі понад 15 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину”, – зазначили правоохоронці.
Також йому вже обрали запобіжний захід – підозрюваного відправили до СІЗО з правом внесення застави. Тепер хлопцеві загрожує вісім років ув’язнення.
Читайте також: НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака – що відомо
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Злодія-рецидивіста шукали в Харкові з серпня: що він украв у магазині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2025 в 11:50;