Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине
Еще в августе полицейские получили сообщение о краже в магазине. Вскоре правоохранители установили, что 15 тысяч гривен вынес 23-летний парень, который ранее уже был причастен к подобным преступлениям.
«Нарушитель отжал пластиковую дверь и проник в помещение магазина и забрал из кассы деньги в сумме более 15 тысяч гривен. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления», – отметили правоохранители.
Также ему уже избрали меру пресечения – подозреваемого отправили в СИЗО с правом внесения залога. Теперь парню грозит восемь лет тюрьмы.
Читайте также: НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вор, копы, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 11:50;