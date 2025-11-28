Live

Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине

Происшествия 11:50   28.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине

Еще в августе полицейские получили сообщение о краже в магазине. Вскоре правоохранители установили, что 15 тысяч гривен вынес 23-летний парень, который ранее уже был причастен к подобным преступлениям. 

«Нарушитель отжал пластиковую дверь и проник в помещение магазина и забрал из кассы деньги в сумме более 15 тысяч гривен. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления», – отметили правоохранители.

Также ему уже избрали меру пресечения – подозреваемого отправили в СИЗО с правом внесения залога. Теперь парню грозит восемь лет тюрьмы.

Читайте также: НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 ноября 2025: какой праздник и день в истории
28.11.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 28 ноября: обыски у Ермака, чей Волчанск
Новости Харькова – главное за 28 ноября: обыски у Ермака, чей Волчанск
28.11.2025, 11:50
НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно
НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку – что известно
28.11.2025, 09:58
Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки
Удар по ферме на Харьковщине, где погибли тысячи свиней: известны убытки
27.11.2025, 16:17
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут
27.11.2025, 15:20
Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности
Земли в лесу на Харьковщине забрали у частника через суд: подробности
28.11.2025, 12:46

Новости по теме:

06.11.2025
Серийного вора разоблачили в Харьковской области, ему «светит» 8 лет
06.11.2025
Избили мужчину до потери сознания и ограбили – суд вынес приговор нападающим
04.11.2025
Житель Донецкой области обокрал пенсионерку, парня задержали
25.10.2025
Угнал авто со стоянки и рассекал пьяным по Харькову: дерзкого водителя поймали
24.10.2025
Суд ждет сотрудницу морга, которую обвиняют в краже вещей у погибших воинов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2025 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще в августе полицейские получили сообщение о краже в магазине.".