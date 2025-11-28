Вора-рецидивиста искали в Харькове с августа: что он украл в магазине

Еще в августе полицейские получили сообщение о краже в магазине. Вскоре правоохранители установили, что 15 тысяч гривен вынес 23-летний парень, который ранее уже был причастен к подобным преступлениям.

«Нарушитель отжал пластиковую дверь и проник в помещение магазина и забрал из кассы деньги в сумме более 15 тысяч гривен. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления», – отметили правоохранители.

Также ему уже избрали меру пресечения – подозреваемого отправили в СИЗО с правом внесения залога. Теперь парню грозит восемь лет тюрьмы.