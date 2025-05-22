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Не менее шести атак было на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00

Фронт 16:49   22.05.2025
Виктория Яковенко
Не менее шести атак было на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к украинским позициям в районах Петропавловки и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отбили эти атаки.

На Лиманском направлении произошло шесть боев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир (Харьковская область), Торское и Редкодуб.

Кроме этого, оккупанты с территории РФ нанесли артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новоселовка и Тимофеевка на Харьковщине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".