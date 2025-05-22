Ракетный удар по Харькову: в ГСЧС сообщили, что повреждено

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 22 мая проинформировала о последствиях ночного «прилета» по Харькову.

«Ночью спасатели проводили проверку места вражеского обстрела в Холодногорском районе Харькова. Выявлены повреждения восьми частных домов, уличного газопровода и линии электроснабжения. Пострадали три женщины», — отметили спасатели.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что ночью по городу ударила российская ракета.

Также «прилеты» были в области. Великий Бурлук атаковали российские БпЛА ранним утром.

«Зафиксированы попадания в административное здание, в котором в результате взрыва произошел пожар на площади 100 кв. м. К счастью, без пострадавших», — сообщили в ГСЧС.

В течение суток из-за российских обстрелов были пожары в Купянске и на открытой местности в Старом Салтове. В Купянске пострадали две женщины. В Купянске-Узловом из-за удара КАБа погиб мужчина, еще две женщины получили травмы.