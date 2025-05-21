Погибший и 4 пострадавших – россияне ударили КАБами и РСЗО по Харьковщине
Россияне нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянска и Купянск-Узлового, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Пожары возникли из-за обстрела Купянска – горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж.
В поселке Купянск-Узловой россияне КАБами попали и разрушили подъезд 3-этажного жилого дома. По предварительным данным, один человек там погиб, еще 4 пострадали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, КАБ, купянск, пожары, рсзо;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянска и Купянск-Узлового, сообщает ГСЧС в Харьковской области. ".