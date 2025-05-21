Погибший и 4 пострадавших – россияне ударили КАБами и РСЗО по Харьковщине

Россияне нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянска и Купянск-Узлового, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Пожары возникли из-за обстрела Купянска – горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж.

В поселке Купянск-Узловой россияне КАБами попали и разрушили подъезд 3-этажного жилого дома. По предварительным данным, один человек там погиб, еще 4 пострадали.