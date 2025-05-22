В двух районах Харькова – аварийное отключение света: надолго ли
Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram
Об отсутствии света в части Немышлянского и Индустриального районах днем сообщалось в соцсетях. Пресс-секертарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко объяснила, что произошло.
«Есть отключение аварийное где-то с около 12:00. Включение прогнозируется ориентировочно в 16:00», – сообщила Шевченко в комментарии МГ «Объектив».
Она также отметила, что каждый потребитель может проверить отключение по своему адресу на сайте облэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные отключения, АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, отключение, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отсутствии света в части Немышлянского и Индустриального районах днем сообщалось в соцсетях. Пресс-секертарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко объяснила, что произошло.".