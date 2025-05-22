В двух районах Харькова – аварийное отключение света: надолго ли

Об отсутствии света в части Немышлянского и Индустриального районах днем ​​сообщалось в соцсетях. Пресс-секертарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко объяснила, что произошло.

«Есть отключение аварийное где-то с около 12:00. Включение прогнозируется ориентировочно в 16:00», – сообщила Шевченко в комментарии МГ «Объектив».

Она также отметила, что каждый потребитель может проверить отключение по своему адресу на сайте облэнерго.