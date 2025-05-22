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В двух районах Харькова – аварийное отключение света: надолго ли

Общество 13:41   22.05.2025
Виктория Яковенко
В двух районах Харькова – аварийное отключение света: надолго ли Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Об отсутствии света в части Немышлянского и Индустриального районах днем ​​сообщалось в соцсетях. Пресс-секертарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко объяснила, что произошло.

«Есть отключение аварийное где-то с около 12:00. Включение прогнозируется ориентировочно в 16:00», – сообщила Шевченко в комментарии МГ «Объектив».

Она также отметила, что каждый потребитель может проверить отключение по своему адресу на сайте облэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об отсутствии света в части Немышлянского и Индустриального районах днем ​​сообщалось в соцсетях. Пресс-секертарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко объяснила, что произошло.".