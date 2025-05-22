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«Был воздушный бой» – Синегубов заявил, что ракета не ударила по Харькову

Происшествия 12:13   22.05.2025
Виктория Яковенко
«Был воздушный бой» – Синегубов заявил, что ракета не ударила по Харькову Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов опроверг информацию о ракетном ударе по Холодногорскому району Харькова ночью 22 мая.

«Ракетного удара не было, был воздушный бой, вследствие которого обломки упали в Холодногорском районе Харькова. Повреждены частные домохозяйства, сейчас наши военные вместе с правоохранителями выясняют все детали. Известно, что над Харьковом и областью наблюдалось большое количество «Шахедов» и «Гераней». Постоянно применяются средства ПВО и постоянно применяются по любым вражеским целям. Сейчас еще детали выясняются», – рассказал Синегубов в комментарии «Суспільне. Харків».

Напомним, взрыв в Харькове слышали около 01:30. Мэр города Игорь Терехов сообщил, в Холодногорском районе в результате удара вражеской ракеты повреждены восемь частных домов. В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что «ночью спасатели проводили проверку места вражеского обстрела», пострадали три женщины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов опроверг информацию о ракетном ударе по Холодногорскому району Харькова ночью 22 мая.".