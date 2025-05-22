Утром БпЛА ударили по Великому Бурлуку: ГСЧС показала разрушения (фото)

Утром 22 мая российская армия атаковала беспилотниками приграничный поселок на Харьковщине.

«В результате атаки российских БпЛА произошли значительные разрушения и пожар в двухэтажном административном здании поселка Великий Бурлук. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что последствия обстрела ликвидировали под угрозой повторных ударов. В работах участвовали 12 чрезвычайников, задействовали четыре единицы техники.

Напомним, ночью россияне ударили и по Харькову. Ракета прилетела по Холодногорскому району. Там повреждены частные дома, пострадали три женщины.