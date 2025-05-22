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Утром БпЛА ударили по Великому Бурлуку: ГСЧС показала разрушения (фото)

Происшествия 09:43   22.05.2025
Оксана Горун
Утром БпЛА ударили по Великому Бурлуку: ГСЧС показала разрушения (фото)

Утром 22 мая российская армия атаковала беспилотниками приграничный поселок на Харьковщине.

«В результате атаки российских БпЛА произошли значительные разрушения и пожар в двухэтажном административном здании поселка Великий Бурлук. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Великий Бурлук, разрушения после удара БПЛА 22 мая 2025 2

Спасатели отметили, что последствия обстрела ликвидировали под угрозой повторных ударов. В работах участвовали 12 чрезвычайников, задействовали четыре единицы техники.

Напомним, ночью россияне ударили и по Харькову. Ракета прилетела по Холодногорскому району. Там повреждены частные дома, пострадали три женщины.

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Великий Бурлук, разрушения после удара БПЛА 22 мая 2025 8

Великий Бурлук, разрушения после удара БПЛА 22 мая 2025 7

Великий Бурлук, разрушения после удара БПЛА 22 мая 2025 6

Великий Бурлук, разрушения после удара БПЛА 22 мая 2025 5

Великий Бурлук, разрушения после удара БПЛА 22 мая 2025 4

Великий Бурлук, разрушения после удара БПЛА 22 мая 2025 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 22 мая российская армия атаковала беспилотниками приграничный поселок на Харьковщине".