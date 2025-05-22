Утром БпЛА ударили по Великому Бурлуку: ГСЧС показала разрушения (фото)
Утром 22 мая российская армия атаковала беспилотниками приграничный поселок на Харьковщине.
«В результате атаки российских БпЛА произошли значительные разрушения и пожар в двухэтажном административном здании поселка Великий Бурлук. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели отметили, что последствия обстрела ликвидировали под угрозой повторных ударов. В работах участвовали 12 чрезвычайников, задействовали четыре единицы техники.
Напомним, ночью россияне ударили и по Харькову. Ракета прилетела по Холодногорскому району. Там повреждены частные дома, пострадали три женщины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, великий бурлук, ГСЧС, новости Харькова, обстрел, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 22 мая российская армия атаковала беспилотниками приграничный поселок на Харьковщине".