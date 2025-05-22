Подрыв посреди Харькова: пострадал мужчина
Фото: ГСЧС
59-летний мужчина пострадал от взрыва неустановленного предмета в Немышлянском районе Харькова. Об этом сообщили утром 22 мая в ГСЧС.
«В Немышлянском районе Харькова в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета пострадал 59-летний мужчина. Он получил взрывное ранение лица и грудной клетки, однако от госпитализации отказался», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели сообщили, что за сутки пиротехники обнаружили и уничтожили в области 129 взрывоопасных предметов. Разминирование в регионе активизировалось весной. Так, ГСЧС информировала, что сейчас специалисты заняты расчисткой от вражеских мин Изюмских лесов.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "59-летний мужчина пострадал от взрыва неустановленного предмета в Немышлянском районе Харькова. Об этом сообщили утром 22 мая в ГСЧС".