Подрыв посреди Харькова: пострадал мужчина

59-летний мужчина пострадал от взрыва неустановленного предмета в Немышлянском районе Харькова. Об этом сообщили утром 22 мая в ГСЧС.

«В Немышлянском районе Харькова в результате взрыва неустановленного взрывоопасного предмета пострадал 59-летний мужчина. Он получил взрывное ранение лица и грудной клетки, однако от госпитализации отказался», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели сообщили, что за сутки пиротехники обнаружили и уничтожили в области 129 взрывоопасных предметов. Разминирование в регионе активизировалось весной. Так, ГСЧС информировала, что сейчас специалисты заняты расчисткой от вражеских мин Изюмских лесов.