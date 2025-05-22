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«Был зафиксирован взрыв на дороге» — Терехов о ночной атаке на Харьков

Общество 15:00   22.05.2025
Виктория Яковенко
«Был зафиксирован взрыв на дороге» — Терехов о ночной атаке на Харьков Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки РФ в Холодногорском районе города пострадали 13 частных домов, передает горсовет.

По данным городского головы, три человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

«В домах, в основном, выбиты окна, повреждены несколько крыш. Наши коммунальные службы ночью оперативно отреагировали на «прилет», поэтому сейчас работы по устранению последствий завершаются. Был зафиксирован взрыв по дороге. Эту яму уже заасфальтировали», – уточнил Терехов.

Напомним, взрыв в Харькове слышали около 01:30. Мэр города Игорь Терехов сообщил, в Холодногорском районе в результате удара вражеской ракеты повреждены восемь частных домов. В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что «ночью спасатели проводили проверку места вражеского обстрела», пострадали три женщины. Однако глава ХОВА Олег Синегубов опроверг информацию о ракетном ударе ночью 22 мая. В комментарии «Суспільне. Харків» он отметил: «Ракетного удара не было, был воздушный бой, вследствие которого обломки упали в Холодногорском районе».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате атаки РФ в Холодногорском районе города пострадали 13 частных домов, передает горсовет.".