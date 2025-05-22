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Армия РФ 10 раз атаковала на Харьковщине: данные Генштаба

Фронт 08:18   22.05.2025
Оксана Горун
Армия РФ 10 раз атаковала на Харьковщине: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Более активным на фронте в течение суток было Харьковское направление — там произошло шесть боев, отметили в сводке Генштаба на 08:00 22 мая.

 «На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки. На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки», — сообщил Генштаб ВСУ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 17 боев. В целом на фронте в Украине — 144.

«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и два других важных объекта российских захватчиков», — проинформировали в ГШ.

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Также Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более активным на фронте в течение суток было Харьковское направление — там произошло шесть боев, отметили в сводке Генштаба на 08:00 22 мая".