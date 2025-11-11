Live

Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса

Общество 12:33   11.11.2025
Виктория Яковенко
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса Фото: Харьковский горсовет

В Харькове работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания, сообщили в пресс-службе горсовета.

Отмечается, что функционируют такие пункты на базе учебных заведений. Локации обустроены во всех районах города.

«Все желающие могут воспользоваться их услугами с понедельника по субботу, с 11:00 до 14:00», — добавили в мэрии.

Адреса пунктов выдачи бесплатного горячего питания:

горячее питание в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
горячее питание в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, накануне в Харьковском горсовете сообщили: 35 бюветов, где бесплатно можно набрать воду, работают в городе. На фоне нестабильности в водоснабжении в мэрии напомнили о доступном выходе из ситуации. Когда нет электричества, источники переводят на генераторы, поэтому вода в бюветах доступна. Список адресов.

