Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове работают 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания, сообщили в пресс-службе горсовета.
Отмечается, что функционируют такие пункты на базе учебных заведений. Локации обустроены во всех районах города.
«Все желающие могут воспользоваться их услугами с понедельника по субботу, с 11:00 до 14:00», — добавили в мэрии.
Адреса пунктов выдачи бесплатного горячего питания:
Напомним, накануне в Харьковском горсовете сообщили: 35 бюветов, где бесплатно можно набрать воду, работают в городе. На фоне нестабильности в водоснабжении в мэрии напомнили о доступном выходе из ситуации. Когда нет электричества, источники переводят на генераторы, поэтому вода в бюветах доступна. Список адресов.
Категории: Общество, Харьков; Теги: адреса, бесплатные обеды, міськрада, новости Харькова;
Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 12:33;