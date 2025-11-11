Live

Де видають безкоштовні гарячі обіди в Харкові: адреси

Суспільство 12:33   11.11.2025
Вікторія Яковенко
Де видають безкоштовні гарячі обіди в Харкові: адреси Фото: Харківська міськрада

У Харкові працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування, повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що функціонують такі пункти на базі закладів освіти. Локації облаштовані в усіх районах міста.

«Всі охочі можуть скористатися їхніми послугами з понеділка по суботу, з 11:00 до 14:00», – додали в мерії.

Адреси пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування:

горячее питание в Харькове
Фото: Харківська міськрада
горячее питание в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, напередодні у Харківській міськраді повідомили: 35 бюветів, де безплатно можна набрати воду, працюють у місті. На тлі нестабільності у водопостачанні в мерії нагадали про доступний вихід із ситуації. Коли немає електрики, джерела переводять на генератори, тож вода в бюветах доступна. Перелік адрес.

Під Харковом – карантин: скажена кішка подряпала дитину і вкусила власницю

Автор: Вікторія Яковенко
