В одном из районов Харькова в среду отключат воду: адреса

Без холодной воды 11 июня останется часть Индустриального района, ограниченная поселками Докучаево, Докучаевское, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761 Роганским промузлом.

Отключения запланированы с 08:00 до 21:00, сообщили в КП «Харьковводоканал». Там также уточнили, что водоснабжение жителей микрорайона Шарикового будет подаваться на пониженное давление.

В КП объяснили, что в это время проведут планово-предупредительные работы на оборудовании насосной станции и водопроводных сетях.

Адреса, где не будет воды:

На время проведения работ подвоз воды будет производиться автоцистернами по адресам: бульвар Дмитрия Антоновича, 11, пр. Героев Харькова, 304, ул. 92-й Бригады, 25, 44.