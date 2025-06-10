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В одном из районов Харькова в среду отключат воду: адреса

Общество 12:34   10.06.2025
Виктория Яковенко
В одном из районов Харькова в среду отключат воду: адреса

Без холодной воды 11 июня останется часть Индустриального района, ограниченная поселками Докучаево, Докучаевское, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761 Роганским промузлом.

Отключения запланированы с 08:00 до 21:00, сообщили в КП «Харьковводоканал». Там также уточнили, что водоснабжение жителей микрорайона Шарикового будет подаваться на пониженное давление.

В КП объяснили, что в это время проведут планово-предупредительные работы на оборудовании насосной станции и водопроводных сетях.

Адреса, где не будет воды:

отключат воду в Харькове
Фото: КП «Харьковводоканал»
отключат воду в Харькове
Фото: КП «Харьковводоканал»
отключат воду в Харькове
Фото: КП «Харьковводоканал»

На время проведения работ подвоз воды будет производиться автоцистернами по адресам: бульвар Дмитрия Антоновича, 11, пр. Героев Харькова, 304, ул. 92-й Бригады, 25, 44.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без воды 11 июня останется часть Индустриального района, ограниченная поселками Докучаево, Докучаевское, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761 Роганским промузлом.".