В одном из районов Харькова в среду отключат воду: адреса
Без холодной воды 11 июня останется часть Индустриального района, ограниченная поселками Докучаево, Докучаевское, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761 Роганским промузлом.
Отключения запланированы с 08:00 до 21:00, сообщили в КП «Харьковводоканал». Там также уточнили, что водоснабжение жителей микрорайона Шарикового будет подаваться на пониженное давление.
В КП объяснили, что в это время проведут планово-предупредительные работы на оборудовании насосной станции и водопроводных сетях.
Адреса, где не будет воды:
На время проведения работ подвоз воды будет производиться автоцистернами по адресам: бульвар Дмитрия Антоновича, 11, пр. Героев Харькова, 304, ул. 92-й Бригады, 25, 44.
Читайте также: Бегут из Харькова или возвращаются: как обстрел повлиял на решения людей
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: адреса, відключення, КП «Харьковводоканал», новости Харькова, отключения, холодная вода;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В одном из районов Харькова в среду отключат воду: адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без воды 11 июня останется часть Индустриального района, ограниченная поселками Докучаево, Докучаевское, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761 Роганским промузлом.".