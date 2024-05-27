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В Харькове завтра будут отключать воду: адреса

Общество 14:41   27.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове завтра будут отключать воду: адреса Фото: КП «Харьковводоканал»

С 09:00 до 17:00 28 мая будет прекращено водоснабжение некоторых улиц поселка Пятихатки в Харькове.

Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина – ремонт на магистрали диаметром 200 мм на улице Академической.

Водоснабжение будет прекращено по адресам: ул. Академика Вольтера 5, пр. Академика Курчатова 5-17, проезд Евпаторийский 1-5 (нечетная), 2 (четная).

Также коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 09:00 до 17:00 28 мая будет прекращено водоснабжение некоторых улиц поселка Пятихатки в Харькове.".