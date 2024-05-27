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У Харкові завтра відключатимуть воду: адреси

Суспільство 14:41   27.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові завтра відключатимуть воду: адреси

З 09:00 до 17:00 28 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць селища П’ятихатки в Харкові.

Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – ремонт на магістралі діаметром 200 мм на на вулиці Академічній.

Водопостачання буде припинено за адресами: вул. Академіка Вольтера 5, пр. Академіка Курчатова 5-17, проїзд Євпаторійський 1-5 (непарна), 2 (парна).

Також комунальники нагадують харків’янам про потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 09:00 до 17:00 28 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць селища П’ятихатки в Харкові.".