У Харкові завтра відключатимуть воду: адреси

З 09:00 до 17:00 28 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць селища П’ятихатки в Харкові.

Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – ремонт на магістралі діаметром 200 мм на на вулиці Академічній.

Водопостачання буде припинено за адресами: вул. Академіка Вольтера 5, пр. Академіка Курчатова 5-17, проїзд Євпаторійський 1-5 (непарна), 2 (парна).

Також комунальники нагадують харків’янам про потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.