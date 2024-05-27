У Харкові завтра відключатимуть воду: адреси
З 09:00 до 17:00 28 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць селища П’ятихатки в Харкові.
Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – ремонт на магістралі діаметром 200 мм на на вулиці Академічній.
Водопостачання буде припинено за адресами: вул. Академіка Вольтера 5, пр. Академіка Курчатова 5-17, проїзд Євпаторійський 1-5 (непарна), 2 (парна).
Також комунальники нагадують харків’янам про потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: адреса, вода, пятихатки, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 09:00 до 17:00 28 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць селища П’ятихатки в Харкові.".