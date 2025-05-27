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Пожар, возникший в пригороде Харькова из-за атаки БпЛА, гасили более суток 📹

Происшествия 12:08   27.05.2025
Виктория Яковенко
Пожар, возникший в пригороде Харькова из-за атаки БпЛА, гасили более суток 📹 Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар в поселке Васищево, который произошел ночью 26 мая из-за ударов беспилотников, окончательно ликвидировали в 09:30 27 мая, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Около 01:00 26 мая враг атаковал ударными беспилотниками гражданское предприятие в поселке Васищево. В результате взрывов произошел масштабный пожар складского здания на площади 7500 м кв. Горели разрушенные конструктивные элементы строения и продукты. К счастью, люди не пострадали», — отметили в ГСЧС.

Огонь тушили 58 спасателей. На месте работали 13 единиц техники ГСЧС, а также пожарный поезд.

удар по Васищево
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Васищево
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Васищево
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Васищево
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Васищево
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, ночью 26 мая под ударом оказалось гражданское предприятие в поселке Васищево. Харьковская областная прокуратура сообщила, что по этой локации в течение часа прилетело минимум 13 беспилотников типа «Герань – 2». Здания предприятия были разрушены и повреждены. Обошлось без пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в поселке Васищево, который произошел ночью 26 мая из-за ударов беспилотников, окончательно ликвидировали в 09:30 27 мая, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".