Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)
Один человек погиб и семь пострадали в результате атаки БпЛА на поселки Васищево Безлюдовской громады и Эсхар Новопокровской громады в ночь на 28 мая.
Обновленные данные сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В поселке Васищево пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка, в Эсхаре — погиб 85-летний мужчина, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет», — написал он.
Всего за минувшие сутки ударам россиян подверглись шесть населенных пунктов области. Противник применил один КАБ, 14 БпЛА типа «Герань-2» и четыре FPV-дрона. В Купянске пострадал 67-летний мужчина. Повреждены:
▪️ в Купянском районе — 68 частных домов, семь многоквартирных домов, школа, три магазина;
▪️ в Чугуевском районе — пять многоквартирных домов, три частных дома, три легковых автомобиля, хозяйственная постройка, гараж;
▪️ в Харьковском районе — цеха и склады предприятия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, загиблі, обстрелы, Олег Синегубов, погибшие, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 08:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и семь пострадали в результате атаки БпЛА на поселки Васищево Безлюдовской громады и Эсхар Новопокровской громады в ночь на 28 мая.".