Live
  • Ср 28.05.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.68
  • EUR 47.31

Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)

Происшествия 08:57   28.05.2025
Елена Нагорная
Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото) На фото Эсхар, источник — Олег Синегубов/Telegram

Один человек погиб и семь пострадали в результате атаки БпЛА на поселки Васищево Безлюдовской громады и Эсхар Новопокровской громады в ночь на 28 мая.

Обновленные данные сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В поселке Васищево пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка, в Эсхаре — погиб 85-летний мужчина, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет», — написал он.

Удар БпЛА по поселку Эсхар Харьковской области 28 мая 2025 года
На фото Эсхар, источник — Олег Синегубов/Telegram
Удар БпЛА по поселку Эсхар Харьковской области 28 мая 2025 года
На фото Эсхар, источник — Олег Синегубов/Telegram

Всего за минувшие сутки ударам россиян подверглись шесть населенных пунктов области. Противник применил один КАБ, 14 БпЛА типа «Герань-2» и четыре FPV-дрона. В Купянске пострадал 67-летний мужчина. Повреждены:

▪️ в Купянском районе — 68 частных домов, семь многоквартирных домов, школа, три магазина;

▪️ в Чугуевском районе — пять многоквартирных домов, три частных дома, три легковых автомобиля, хозяйственная постройка, гараж;

▪️ в Харьковском районе — цеха и склады предприятия.

Читайте также: Войска РФ в очередной раз попытались перейти границу на Харьковщине — ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе
Что за ракета упала на Харьков во время «воздушного боя» на минувшей неделе
27.05.2025, 09:17
Новости Харькова — главное за 28 мая: ночная атака БпЛА, ISW о продвижении РФ
Новости Харькова — главное за 28 мая: ночная атака БпЛА, ISW о продвижении РФ
28.05.2025, 09:05
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: причина и адреса
27.05.2025, 13:40
Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)
Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)
28.05.2025, 08:57
Сегодня 28 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 мая: какой праздник и день в истории
28.05.2025, 06:00
Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹
Ночная атака на пригород Харькова: масштабные пожары в Васищево и Безлюдовке📹
28.05.2025, 09:54

Новости по теме:

08:57
Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)
07:10
Восемь пострадавших от ночной атаки БпЛА на Харьковщину: где гремели взрывы
12:08
Пожар, возникший в пригороде Харькова из-за атаки БпЛА, гасили более суток 📹
08:18
Атака БпЛА на Харьковщину ночью: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело»
21:56
«Скорую», приехавшую на помощь раненым, атаковал БпЛА на Харьковщине (фото)

Вы читали новость: «Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 08:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и семь пострадали в результате атаки БпЛА на поселки Васищево Безлюдовской громады и Эсхар Новопокровской громады в ночь на 28 мая.".