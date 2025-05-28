Есть погибший: Синегубов показал разрушения в Эсхаре после атаки БпЛА (фото)

Один человек погиб и семь пострадали в результате атаки БпЛА на поселки Васищево Безлюдовской громады и Эсхар Новопокровской громады в ночь на 28 мая.

Обновленные данные сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В поселке Васищево пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка, в Эсхаре — погиб 85-летний мужчина, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет», — написал он.

Всего за минувшие сутки ударам россиян подверглись шесть населенных пунктов области. Противник применил один КАБ, 14 БпЛА типа «Герань-2» и четыре FPV-дрона. В Купянске пострадал 67-летний мужчина. Повреждены:

▪️ в Купянском районе — 68 частных домов, семь многоквартирных домов, школа, три магазина;

▪️ в Чугуевском районе — пять многоквартирных домов, три частных дома, три легковых автомобиля, хозяйственная постройка, гараж;

▪️ в Харьковском районе — цеха и склады предприятия.