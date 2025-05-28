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Войска РФ в очередной раз попытались перейти границу на Харьковщине — ВСУ

Фронт 08:24   28.05.2025
Елена Нагорная
Войска РФ в очередной раз попытались перейти границу на Харьковщине — ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Одиннадцать атак совершили российские военные на Харьковском и Купянском направлениях за минувшие сутки, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении военные РФ девять раз атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголевка и Долгенькое. Как уточнили в ОСГВ «Хортица», в Волчанске противник наступал на позиции украинских подразделений и не имел успеха. Также враг совершил очередную неудачную попытку пересечь государственную границу в направлении Строевки.

На Купянском направлении противник атаковал дважды. Защитники остановили штурмовые действия в районе Загрызово.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, россияне атаковали 32 раза. Они пытались вклиниться в оборону в районах ряда населенных пунктов, среди которых Копанки и Новый Мир на Харьковщине.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, две боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, 65 беспилотников оперативно-тактического уровня и 52 единицы автомобильной техники оккупантов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 08:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одиннадцать атак совершили российские военные на Харьковском и Купянском направлениях за минувшие сутки, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.".