«Враг уничтожает город» — Синегубов об ударах россиян по Купянску в мае 📹
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе Купянск на Харьковщине.
«Просто приведу пример суток в Купянске – это 68 частных домохозяйств уничтожено, восемь многоэтажны домов повреждены», — отметил Синегубов.
По его данным, в мае армия РФ выпустила на Купянск 237 авиабомб, восемь из них – ФАБ 1,5 тонны.
«Враг уничтожает этот город. И гуманитарная ситуация там достаточно тяжелая. Все труднее там содержать нашу критическую инфраструктуру: водоснабжение, электроснабжение. На правом берегу он еще есть, на левом – этих услуг уже нет. Единственный выход – это эвакуация. Враг бьет и FPV-дронами, исключительно по гражданским, по службам, по коммунальщикам», — заявил глава ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 15:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе Купянск на Харьковщине.".