«Враг уничтожает город» — Синегубов об ударах россиян по Купянску в мае 📹

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе Купянск на Харьковщине.

«Просто приведу пример суток в Купянске – это 68 частных домохозяйств уничтожено, восемь многоэтажны домов повреждены», — отметил Синегубов.

По его данным, в мае армия РФ выпустила на Купянск 237 авиабомб, восемь из них – ФАБ 1,5 тонны.

«Враг уничтожает этот город. И гуманитарная ситуация там достаточно тяжелая. Все труднее там содержать нашу критическую инфраструктуру: водоснабжение, электроснабжение. На правом берегу он еще есть, на левом – этих услуг уже нет. Единственный выход – это эвакуация. Враг бьет и FPV-дронами, исключительно по гражданским, по службам, по коммунальщикам», — заявил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»