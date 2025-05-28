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«Враг уничтожает город» — Синегубов об ударах россиян по Купянску в мае 📹

Происшествия 15:45   28.05.2025
Виктория Яковенко
«Враг уничтожает город» — Синегубов об ударах россиян по Купянску в мае 📹 Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе Купянск на Харьковщине.

«Просто приведу пример суток в Купянске – это 68 частных домохозяйств уничтожено, восемь многоэтажны домов повреждены», — отметил Синегубов.

По его данным, в мае армия РФ выпустила на Купянск 237 авиабомб, восемь из них – ФАБ 1,5 тонны.

«Враг уничтожает этот город. И гуманитарная ситуация там достаточно тяжелая. Все труднее там содержать нашу критическую инфраструктуру: водоснабжение, электроснабжение. На правом берегу он еще есть, на левом – этих услуг уже нет. Единственный выход – это эвакуация. Враг бьет и FPV-дронами, исключительно по гражданским, по службам, по коммунальщикам», — заявил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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«Враг уничтожает город» — Синегубов об ударах россиян по Купянску в мае 📹
«Враг уничтожает город» — Синегубов об ударах россиян по Купянску в мае 📹
28.05.2025, 15:45

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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 15:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в городе Купянск на Харьковщине.".