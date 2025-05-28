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Генштаб сообщил про бои у границы в Чугуевском районе Харьковщины

Фронт 17:13   28.05.2025
Оксана Горун
Генштаб сообщил про бои у границы в Чугуевском районе Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 28 мая проинформировал про столкновения в районе села Старица, что на западе от Волчанска.

«На Харьковском направлении произошло два боестолкновения, в районах Старицы и Красного Первого. На Купянском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Загрызово и Зеленого Гая, продолжаются три боестолкновения», — проинформировали в ГШ.

Стабильно активным остается Лиманское направление, где оккупанты рвутся к админграницам Харьковской области со стороны Луганской и Донецкой. Там было 14 атак за день. В частности, враг прорывался в сторону села Новый Мир на Харьковщине.

В целом на фронте с начала суток зафиксировали уже 114 боев.

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Автор: Оксана Горун
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Про десять атак на Харьковщине сообщил Генштаб ВСУ

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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 17:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 28 мая проинформировал про столкновения в районе села Старица, что на западе от Волчанска".