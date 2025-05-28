Генштаб сообщил про бои у границы в Чугуевском районе Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 28 мая проинформировал про столкновения в районе села Старица, что на западе от Волчанска.
«На Харьковском направлении произошло два боестолкновения, в районах Старицы и Красного Первого. На Купянском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Загрызово и Зеленого Гая, продолжаются три боестолкновения», — проинформировали в ГШ.
Стабильно активным остается Лиманское направление, где оккупанты рвутся к админграницам Харьковской области со стороны Луганской и Донецкой. Там было 14 атак за день. В частности, враг прорывался в сторону села Новый Мир на Харьковщине.
В целом на фронте с начала суток зафиксировали уже 114 боев.
Читайте также: 50-тысячное войско готовится наступать на Харьков — в ВСУ заявили: это ложь
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб сообщил про бои у границы в Чугуевском районе Харьковщины»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 17:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 28 мая проинформировал про столкновения в районе села Старица, что на западе от Волчанска".