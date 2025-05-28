Генштаб сообщил про бои у границы в Чугуевском районе Харьковщины

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 28 мая проинформировал про столкновения в районе села Старица, что на западе от Волчанска.

«На Харьковском направлении произошло два боестолкновения, в районах Старицы и Красного Первого. На Купянском направлении враг семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Загрызово и Зеленого Гая, продолжаются три боестолкновения», — проинформировали в ГШ.

Стабильно активным остается Лиманское направление, где оккупанты рвутся к админграницам Харьковской области со стороны Луганской и Донецкой. Там было 14 атак за день. В частности, враг прорывался в сторону села Новый Мир на Харьковщине.

В целом на фронте с начала суток зафиксировали уже 114 боев.