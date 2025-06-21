Продвинулись, но не захватили: в ISW объяснили, что происходит на Купянщине

Утром 21 июня аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на линии фронта и рассказали об успехах россиян на Купянском направлении.

Согласно полученным геолокационным кадрам, россияне смогли продвинуться на восток от Долгенького, пишут аналитики. При этом остальные заявления РФ об успехах на Купянском направлении – фейк.

«Неподтвержденные заявления: Министерство обороны России 20 июня заявило, что подразделения 27-й мотострелковой бригады России захватили Московку (к северо-востоку от Купянска)», – уточняют в ISW.

Линия фронта на Харьковском направлении – неизменна. Атаки в районе Волчанска не принесли россиянам никаких результатов. То же касается и Боровского направления.

«19 и 20 июня российские войска атаковали к востоку от Боровой вблизи Надежды и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки», – написали в Институте изучения войны.