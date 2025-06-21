Продвинулись, но не захватили: в ISW объяснили, что происходит на Купянщине
Утром 21 июня аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на линии фронта и рассказали об успехах россиян на Купянском направлении.
Согласно полученным геолокационным кадрам, россияне смогли продвинуться на восток от Долгенького, пишут аналитики. При этом остальные заявления РФ об успехах на Купянском направлении – фейк.
«Неподтвержденные заявления: Министерство обороны России 20 июня заявило, что подразделения 27-й мотострелковой бригады России захватили Московку (к северо-востоку от Купянска)», – уточняют в ISW.
Линия фронта на Харьковском направлении – неизменна. Атаки в районе Волчанска не принесли россиянам никаких результатов. То же касается и Боровского направления.
«19 и 20 июня российские войска атаковали к востоку от Боровой вблизи Надежды и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки», – написали в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 июня аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали ситуацию на линии фронта и рассказали об успехах россиян на Купянском направлении.".