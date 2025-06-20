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Мы видим все меньше техники врага — защитник Волчанска на Харьковщине (видео)

Фронт 20:11   20.06.2025
Елена Нагорная
Мы видим все меньше техники врага — защитник Волчанска на Харьковщине (видео) Скриншот

Ситуация в районе города Волчанск Харьковской области остается неизменной и тяжелой, рассказал в эфире нацмарафона Артем Козлов, офицер по применению БпЛА бригады ГПСУ «Форпост».

«Сейчас мы видим все меньше техники, — отметил Козлов, — скорее всего, враг ее накапливает. Возможно, переносит на другие направления, где более активные боевые действия. Но мотоциклетные штурмы, пешеходные штурмы, применение багги, небольших групп — это сейчас у них мастхэв, это сейчас на постоянной основе. То есть враг не останавливается, враг пробует еще больше групп накапливать у линии боевого соприкосновения и потом их применять. Поэтому ситуация максимально тяжелая».

На вопрос ведущих офицер ответил, что дроны-перехватчики сейчас применяют как Силы обороны, так и ВС РФ.

«Мы охотимся за разведывательного типа дронами: ZALA, «Орланами», «Шахедами» — тоже практику начинаем применять. Это уже является успехом: сбиваем «Шахеды» над нашим украинским небом уже дронами-перехватчиками. Противник очень сильно и активно тоже охотится за нашими разведчиками, это БпЛА «Лелека», это другие комплексы разведывательные для корректировки артиллерии и ударных комплексов других. И так же тяжелые ударные бомберы, это «Вампиры» и так далее. Все то, чего враг боится, он активно пытается сбивать в небе любыми средствами», — рассказал офицер.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 20:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в районе города Волчанск Харьковской области остается неизменной и тяжелой, рассказал в эфире нацмарафона Артем Козлов, офицер по применению БпЛА бригады ГПСУ «Форпост».".