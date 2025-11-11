Відбити кувалдами голови двом «друзям» у Харкові погрожують деколонізатори

Йдеться про скульптурну групу біля Харківського мосту, присвячену «дружбі українського та російського народів». Як зазначають представники проєкту «Деколонізація. Україна», питання демонтажу цього пам’ятника вони безрезультатно порушують уже чотири роки.

«Листопад 2025 року. Вже це питання перезріло. Надіслали звернення до міського голови з вимогою демонтажу. Інакше ці голови буде відбито кувалдами», — попередили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

Як розповів МГ «Об’єктив» співзасновник проєкту Вадим Поздняков, звернення на ім’я мера Ігоря Терехова із вимогою демонтувати пам’ятник він подав в електронній формі.

“Монумент створювався як елемент пропаганди, покликаної нав’язувати українцям штучний образ “єдності” з росією. Після початку російської агресії проти України у 2014 році та повномасштабного вторгнення 2022 року, такий символ не може залишатися у міському просторі Харкова. Міста, яке одне з перших прийняло на себе удар окупанта”, – пояснює Поздняков.

На переконання активіста, продовження існування цієї скульптурної групи в публічному просторі підсилює наративи держави-агресорки; суперечить політиці деколонізації та відновлення історичної справедливості; є образливим для багатьох мешканців міста, які постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, ще у вересні 2023 року у відповіді начальника департаменту будівництва та дорожнього господарства міськради Дмитра Липового на запит співзасновника проєкту «Деколонізація. Україна» Вадима Позднякова говорилося, що питання демонтажу скульптури розглядається.