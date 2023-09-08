Пам’ятник дружбі українського та російського народів хочуть знести в Харкові

Скульптуру, яка символізує дружбу українського та російського народів, планують демонтувати у Харкові. Цей пам’ятник розташований у центрі міста, поблизу Харківського мосту.

Про це йдеться у відповіді начальника департаменту будівництва та дорожнього господарства міськради Дмитра Липового на запит співзасновника проєкту “Деколонізація. Україна” Вадима Позднякова.

“На сьогодні департаментом розглядається питання щодо демонтажу скульптури на постаменті, яка символізує єдність українського та російського народів біля Харківського мосту”, – говориться у відповіді.