Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Ломоносову в Харкові

Представники проєкту «Деколонізація. Україна» звернулися до Харківської міськради з вимогою демонтувати пам’ятник російському вченому Михайлу Ломоносову, встановленому на Салтівці.

«Його встановили вже після відновлення незалежності разом з чиновниками з Бєлгорода на честь «дружби українського і російського народів». Може вже час прибрати?», – пишуть в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна»