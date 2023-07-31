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Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Ломоносову в Харкові

Суспільство 12:53   31.07.2023
Вікторія Яковенко
Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Ломоносову в Харкові Фото: “Деколонізація. Україна”

Представники проєкту «Деколонізація. Україна» звернулися до Харківської міськради з вимогою демонтувати пам’ятник російському вченому Михайлу Ломоносову, встановленому на Салтівці.

«Його встановили вже після відновлення незалежності разом з чиновниками з Бєлгорода на честь «дружби українського і російського народів». Може вже час прибрати?», – пишуть в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна»

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 12:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники проєкту «Деколонізація. Україна» звернулися до Харківської міськради з вимогою демонтувати пам’ятник російському вченому Михайлу Ломоносову, встановленому на Салтівці.".