Пам’ятний знак на честь Артема демонтували у Харкові
Фото: “Деколонізація. Україна”
У парку Машинобудівників прибрали пам’ятний знак на честь Артема.
«На диво, до останнього часу тут був пам’ятний знак на честь Артема. Нарешті його демонтували. Далі буде», – повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 20:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку Машинобудівників прибрали пам’ятний знак на честь Артема.".