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Пам’ятний знак на честь Артема демонтували у Харкові

Суспільство 20:03   29.07.2023
Вікторія Яковенко
Пам’ятний знак на честь Артема демонтували у Харкові Фото: “Деколонізація. Україна”

У парку Машинобудівників прибрали пам’ятний знак на честь Артема.

«На диво, до останнього часу тут був пам’ятний знак на честь Артема. Нарешті його демонтували. Далі буде», – повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2023 в 20:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку Машинобудівників прибрали пам’ятний знак на честь Артема.".