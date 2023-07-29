Пам’ятний знак на честь Артема демонтували у Харкові

У парку Машинобудівників прибрали пам’ятний знак на честь Артема.

«На диво, до останнього часу тут був пам’ятний знак на честь Артема. Нарешті його демонтували. Далі буде», – повідомили в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».