У Харкові прибирають радянську символіку: де йдуть роботи – мерія

У Холодногірському та Слобідському районах демонтують пам’ятки з радянською символікою.

Зокрема, наразі демонтують елемент обеліска «Орлятко», що розташований у парку «Юність» у Холодногірському районі. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради 26 липня, повідомили у мерії.

Також виконком вирішив демонтувати пам’ятний знак Артему, що розташований на прибудинковій території житлового будинку №3 на вулиці Морозова в Слобідському районі.