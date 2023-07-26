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У Харкові прибирають радянську символіку: де йдуть роботи – мерія

Суспільство 13:44   26.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові прибирають радянську символіку: де йдуть роботи – мерія Фото: Харківська міськрада

У Холодногірському та Слобідському районах демонтують пам’ятки з радянською символікою.

Зокрема, наразі демонтують елемент обеліска «Орлятко», що розташований у парку «Юність» у Холодногірському районі. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради 26 липня, повідомили у мерії.

Також виконком вирішив демонтувати пам’ятний знак Артему, що розташований на прибудинковій території житлового будинку №3 на вулиці Морозова в Слобідському районі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському та Слобідському районах демонтують пам’ятки з радянською символікою.".