У Харкові прибирають радянську символіку: де йдуть роботи – мерія
Фото: Харківська міськрада
У Холодногірському та Слобідському районах демонтують пам’ятки з радянською символікою.
Зокрема, наразі демонтують елемент обеліска «Орлятко», що розташований у парку «Юність» у Холодногірському районі. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради 26 липня, повідомили у мерії.
Також виконком вирішив демонтувати пам’ятний знак Артему, що розташований на прибудинковій території житлового будинку №3 на вулиці Морозова в Слобідському районі.
Читайте також: Найпопулярніший російський топонім на Харківщині – дані Інституту нацпам’яті
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові прибирають радянську символіку: де йдуть роботи – мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському та Слобідському районах демонтують пам’ятки з радянською символікою.".